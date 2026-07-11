Η GAC AION ανακοίνωσε καλοκαιρινή προσφορά για το ηλεκτρικό AION V Premium στα €26.900, για ετοιμοπαράδοτα οχήματα με ταξινόμηση έως τις 31 Αυγούστου.

Μια άκρως ανταγωνιστική καλοκαιρινή προσφορά για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου ανακοίνωσε η GAC AION, η οποία ρίχνει την τελική τιμή απόκτησης του αμιγώς ηλεκτρικού AION V στην έκδοση Premium στα €26.900. Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων, με μοναδική προϋπόθεση την ταξινόμησή τους έως τις 31 Αυγούστου 2026, προσφέροντας μια ελκυστική επιλογή για όσους αναζητούν άμεση μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση χωρίς τις συνήθεις αναμονές των εργοστασιακών παραγγελιών.

Το AION V τοποθετείται στην κατηγορία των οικογενειακών SUV, συνδυάζοντας την αυξημένη πρακτικότητα με ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνικών προδιαγραφών που καλύπτει τόσο τις αστικές μετακινήσεις όσο και τα μεγάλα ταξίδια.

Αυτονομία έως 510 χλμ. και φόρτιση εξπρές

Στην καρδιά του ηλεκτρικού SUV βρίσκεται μια μπαταρία τεχνολογίας LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) χωρητικότητας 75,26 kWh, η οποία τροφοδοτεί έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 204 ίππων. Σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, το μοντέλο επιτυγχάνει:

Μικτός κύκλος: Έως 510 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Αστικός κύκλος: Έως 708 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Στο κομμάτι της φόρτισης, το AION V υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC με ισχύ έως και 180 kW. Αυτό μεταφράζεται στην πράξη σε αναπλήρωση της ενέργειας από το 30% στο 80% σε περίπου 18 λεπτά, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις στάσεις κατά τη διάρκεια ταξιδιών στον αυτοκινητόδρομο.

Πλούσιος εξοπλισμός στην έκδοση Premium

Η καμπίνα του μοντέλου δίνει έμφαση στην ευρυχωρία και την ψηφιακή τεχνολογία. Η προσφερόμενη έκδοση Premium διαθέτει ένα ιδιαίτερα αναβαθμισμένο επίπεδο στάνταρ εξοπλισμού, στο οποίο περιλαμβάνονται πανοραμική ηλιοροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός κάθισματα, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών και ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών. Στο επίκεντρο του ταμπλό δεσπόζει η κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών με ασύρματη υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto, ενώ την οδηγική διευκόλυνση ενισχύει η κάμερα 360° με λειτουργία transparent ground view (διαφανές δάπεδο). Ο χώρος αποσκευών ανέρχεται στα 427 λίτρα και συνοδεύεται από ανακλινόμενα πίσω καθίσματα.

Παθητική ασφάλεια 5 αστέρων

Το SUV της GAC AION έρχεται θωρακισμένο και στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας, έχοντας αποσπάσει την ανώτατη βαθμολογία των 5 αστέρων στις δοκιμές του Euro NCAP. Το μοντέλο εξοπλίζεται στάνταρ με επτά αερόσακους και μια πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), όπως το Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης, η Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας και η Ανίχνευση Τυφλού Σημείου.

Η αγορά του αυτοκινήτου πλαισιώνεται από εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών, η οποία καλύπτει τόσο το αμάξωμα όσο και την μπαταρία υψηλής τάσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να προγραμματίσουν δοκιμαστική οδήγηση μέσω του επίσημου δικτύου της GAC AION.