LIVE TV: Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ - 3η μέρα

LIVE TV: Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ - 3η μέρα
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Μονοθέσια της Formula 1, rally cars αλλά και τα πιο εξωτικά supercars, ετοιμάζονται για άλλη μία ημέρα άπλετης δράσης στο Γκούντγουντ.

Η δράση στο φετινό Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ συνεχίζεται σήμερα με την τρίτη ημέρα στο κτήμα Γκούντγουντ, νότια του Λονδίνου. Το αυτοκίνητο και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός γιορτάζουν στο Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ (FoS) επί ένα τετραήμερο 9-12 Ιουλίου.

Εκεί παρουσιάζονται τα κορυφαία supercars και hypercars του πλανήτη, μονοθέσια της Formula 1 και rally cars του WRC, τα οποία προσφέρουν άπλετο θέαμα στη φημισμένη ανάβαση μήκους 1,86 χλμ. Στη θρυλική ανάβαση θα δούμε επίσης αγωνιστικά τύπου Le Mans, θηρία NASCAR, μοτοσικλέτες MotoGP αλλά και διάφορα supercars.

Ακολουθήστε όλη τη δράση της δεύτερης ημέρας του διάσημου φεστιβάλ σε ζωντανή μετάδοση στο παρακάτω βίντεο.

 

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε και την ειδική διαδρομή για αγωνιστικά αυτοκίνητα rally.

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@Photo credits: Toyota media

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