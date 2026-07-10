Το premium ηλεκτρικό Zeekr 7GT πέρασε με απόλυτη επιτυχία τις νέες, αναθεωρημένες δοκιμές του Euro NCAP, εξασφαλίζοντας την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων.

Το λανσάρισμα του Zeekr 7GT στην ευρωπαϊκή αγορά συνοδεύεται από μια κορυφαία διάκριση στον τομέα της ασφάλειας. Το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό grand tourer κατέκτησε την ανώτατη αξιολόγηση των πέντε αστέρων από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις δοκιμές που διεξήχθησαν με βάση το νέο, αυστηρότερο πλαίσιο κανονισμών.

Η διάκριση αυτή έρχεται σε μια κομβική στιγμή, καθώς το μοντέλο ξεκινά την εμπορική του πορεία στις ευρωπαϊκές αγορές. Στην Ελλάδα, το Zeekr 7GT είναι ήδη διαθέσιμο με τιμή εκκίνησης τις €43.990, στην οποία περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση.

Υψηλές επιδόσεις σε πραγματικές συνθήκες

Το νέο πλαίσιο δοκιμών του Euro NCAP εστιάζει περισσότερο σε ρεαλιστικά σενάρια καθημερινής οδικής κυκλοφορίας και εισάγει ειδικά κριτήρια για τα ηλεκτρικά οχήματα, όπως η συμπεριφορά και η αυτόματη απομόνωση της μπαταρίας υψηλής τάσης μετά από μια σύγκρουση. Το κινεζικό premium μοντέλο ανταποκρίθηκε υποδειγματικά, επιτυγχάνοντας υψηλά σκορ και στις τέσσερις βασικές κατηγορίες: