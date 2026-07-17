Αυτό είναι το φθηνότερο αυτοκίνητο στην Ελλάδα - Κοστίζει 15.290€

Το Fiat Panda είναι υβριδικό, με μεγάλους χώρους για το μέγεθός του, πέντε χρόνια εγγύηση και απαράμιλλα χαμηλή τιμή.

Στην ελληνική αγορά μπορεί κανείς, με full των επιδοτήσεων, να βρει και λίγο φθηνότερο αυτοκίνητο -αμιγώς ηλεκτρικό όμως. Με τιμή καταλόγου 15.290€ ωστόσο, το Fiat Panda φιγουράρει στην πρώτη θέση του βάθρου των προσιτών αυτοκινήτων, τα οποία μπορεί κανείς να αγοράσει καινούρια στη χώρα μας.

Χάρη στην ενέργεια Fiat Summer Deals, με μείωση τιμής κατά 3.200€ το Fiat Panda αναδεικνύεται σε απαράμιλλη ευκαιρία για όποιον αναζητά ένα καινούργιο αυτοκίνητο πόλης. Για να ξεχωρίζει από το Grande Panda, η Fiat ονομάζει το κλασικό πλέον μοντέλο της Pandina.

Η τιμή των 15.290€ αφορά στην έκδοση Icon, η οποία διαθέτει πλήρη εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα, αυτός περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, κλιματισμό, χειριστήρια στο τιμόνι για το ηχοσύστημα και τα συστήματα ADAS (αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης στην λωρίδα, ανίχνευση κόπωσης οδηγού και υποβοήθηση τήρησης του ορίου ταχύτητας). Υπάρχουν ακόμα cruise control, ηχοσύστημα με οθόνη 5”, ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου (DAB) και Bluetooth, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες.

Το Pandina είναι διαθέσιμο και στην έκδοση Cross, με λεπτομέρειες που προσδίδουν off-road ύφος, τροχούς 15”, σκούρα φιμέ πίσω τζάμια, αισθητήρα φωτός/βροχής καθώς και αυτόματους προβολείς. Η καμπίνα χαρακτηρίζεται από τις επενδύσεις των καθισμάτων από ανακυκλωμένο πλαστικό (seaqual) και το infotainment με οθόνη αφής 7” και Android Auto/Apple CarPlay.

Το Fiat Pandina κινείται από έναν αξιόπιστο υβριδικό κινητήρα βενζίνης που αποδίδει 65 ίππους και σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων εξασφαλίζει πολύ χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Λόγω του χαμηλού βάρους που ξεκινά από τα 955 κιλά, κινείτα με άνεση στην πόλη αλλά και εκτός αυτής. Ταυτόχρονα απολαμβάνει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και καθημερινή ελεύθερη είσοδο στο Δακτύλιο, κάτι πολύ σημαντικό για ένα αυτοκίνητο πόλης. Ιδιαίτερης αναφοράς αξίζει και η 5ετής εργοστασιακή εγγύηση που καλύπτει τα μηχανικά μέρη και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος, όντας παράλληλα μεταβιβάσιμη για να προστατεύει ουσιαστικά την μεταπωλητική αξία του αυτοκινήτου.

Το Fiat Pandina είναι ετοιμοπαράδοτο σε λευκό, μαύρο ή μπλε χρώμα -τα δύο πρώτα χωρίς χρέωση για ακόμα μεγαλύτερο όφελος πελάτη- και μπορείτε να το δείτε από κοντά στο δίκτυο πωλήσεων της ιταλικής μάρκας που καλύπτει ολόκληρη τη χώρα.