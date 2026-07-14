Ελληνική αγορά αυτοκινήτου: Πήραν φόρα τα ηλεκτρικά τον Ιούνιο

Τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποκαλύπτουν μια σημαντική αλλαγή στις προτιμήσεις των αγοραστών, με τη βενζίνη να καταρρέει και τα SUV να σπάνε κάθε ρεκόρ.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου μεταμορφώνεται με ρυθμούς που κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει πριν από λίγα χρόνια. Τα επίσημα στοιχεία ταξινομήσεων του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) για τον Ιούνιο και συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του 2026 φέρνουν στην επιφάνεια μια πραγματική κοσμογονία. Ο Έλληνας αγοραστής γυρίζει οριστικά την πλάτη στα παραδοσιακά καύσιμα, αναζητώντας την οικονομία και την τεχνολογία.

Η μεγαλύτερη είδηση κρύβεται πίσω από την κατάρρευση της καθαρής βενζίνης. Μέσα σε μόλις ένα έτος, το μερίδιο των βενζινοκίνητων μοντέλων στην Ελλάδα κατρακύλησε από το 34,1% (πρώτο εξάμηνο του 2025) στο 25,4%. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο (Diesel) πνέει τα λοίσθια στα επιβατικά, έχοντας περιοριστεί στο φτωχό 2,5% για το εξάμηνο και στο αδιανόητο 1,3% για τον μήνα Ιούνιο. Πού πήγαν, λοιπόν, όλοι αυτοί οι αγοραστές;

Η απόλυτη αυτοκρατορία των υβριδικών

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη και αποτυπώνεται στους πίνακες του ΣΕΑΑ: στα υβριδικά (HEV). Τα αυτοκίνητα που συνδυάζουν ηλεκτροκινητήρα και κινητήρα εσωτερικής καύσης χωρίς την ανάγκη πρίζας αποτελούν πλέον την απόλυτη κυρίαρχη δύναμη στην Ελλάδα. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, κατέκτησαν το συγκλονιστικό 56,6% των συνολικών πωλήσεων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι περισσότερα από 1 στα 2 καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους είναι υβριδικά.

Την ίδια στιγμή, τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) δείχνουν να πατάνε γκάζι, ειδικά τον Ιούνιο. Με 1.350 ταξινομήσεις μέσα σε έναν μήνα, κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο +55,4% σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο, αγγίζοντας μερίδιο 7,2%. Αν και στο σύνολο του εξαμήνου το μερίδιό τους παραμένει στο 6,3% (αρκετά πίσω από το 20,0% του ευρωπαϊκού μέσου όρου), η δυναμική τους στην ελληνική αγορά είναι πλέον αδιαμφισβήτητη.

Τα SUV σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους

Εκτός όμως από το τι καίνε, τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τι σχήμα έχουν τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Έλληνες. Η επέλαση των SUV συνεχίζεται χωρίς φρένο, με το μερίδιό τους να αγγίζει το αστρονομικό 65,5% για το πρώτο εξάμηνο του 2026 (από 60,8% το αντίστοιχο περσινό διάστημα). Στην πράξη, σχεδόν 2 στα 3 καινούργια αυτοκίνητα που βγαίνουν από τις εκθέσεις ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Πρωταθλητής των πωλήσεων αναδεικνύεται η κατηγορία των B-SUV (τα compact οικογενειακά SUV), η οποία από μόνη της ελέγχει το 37,2% της συνολικής αγοράς. Αν προσθέσουμε και το 22,4% των κλασικών supermini (B Segment), προκύπτει ότι η ευρύτερη κατηγορία Β αντιπροσωπεύει σχεδόν το 60% των προτιμήσεών μας, επιβεβαιώνοντας ότι οι Έλληνες αναζητούν ευελιξία και χώρους σε λογικό μέγεθος.

Όλη αυτή η τεχνολογική και χωροταξική στροφή συνοδεύεται από ένα γενικότερο «πάρτι» στην αγορά. Ο Ιούνιος του 2026 αποδείχθηκε ένας εξαιρετικά θερμός μήνας για τις εκθέσεις αυτοκινήτων, καθώς ταξινομήθηκαν 18.672 καινούργια επιβατικά, σημειώνοντας μια θηριώδη άνοδο +27,5% σε σχέση με τις 14.647 μονάδες του Ιουνίου του 2025. Με αυτό το ρυθμό, το πρώτο μισό του έτους κλείνει στις 83.969 ταξινομήσεις, παρουσιάζοντας μια υγιή και σταθερή άνοδο +7,4%. Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου δείχνει να έχει αφήσει πίσω της τα δύσκολα χρόνια της κρίσης.