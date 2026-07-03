Volkswagen: Σχέδιο για 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε τέσσερα εργοστάσια

Η κατάρρευση του παραδοσιακού μοντέλου εξαγωγών φέρνει τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση της 89χρονης ιστορίας της.

Το παραδοσιακό δόγμα «σχεδιάζουμε στη Γερμανία, παράγουμε στην Ευρώπη και εξάγουμε σε όλο τον κόσμο» φαίνεται πως φτάνει στο τέλος του για τον Όμιλο Volkswagen. Σύμφωνα με εκτενή ρεπορτάζ του διεθνούς οικονομικού και αυτοκινητικού Τύπου, ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλούμε προετοιμάζει το πιο ριζικό και επώδυνο σχέδιο αναδιάρθρωσης στην ιστορία του γερμανικού κολοσσού. Το πλάνο αυτό, το οποίο ξεπερνά κάθε προηγούμενη πρόβλεψη, περιλαμβάνει τη μείωση του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού κατά 100.000 θέσεις εργασίας, καθώς και το οριστικό κλείσιμο τεσσάρων μεγάλων εργοστασίων επί γερμανικού εδάφους.

Η κίνηση αυτή μεταφράζεται στην κατάργηση περίπου του 15% των συνολικών θέσεων εργασίας του ομίλου, ο οποίος αυτή τη στιγμή απασχολεί περίπου 657.400 υπαλλήλους παγκοσμίως. Ουσιαστικά, η διοίκηση διπλασιάζει το προηγούμενο πρόγραμμα περικοπών που προέβλεπε 50.000 απολύσεις, θυσιάζοντας παράλληλα μια ιστορική συμφωνία που είχε υπογραφεί με τα συνδικάτα στα τέλη του 2024, η οποία απαγόρευε ρητά τις αναγκαστικές απολύσεις και τα λουκέτα σε γερμανικές μονάδες παραγωγής μέχρι το τέλος του 2030.

Πάγωμα των επενδύσεων

Στο στόχαστρο της διοίκησης βρίσκονται μερικές από τις πιο εμβληματικές και πρόσφατα αναβαθμισμένες μονάδες παραγωγής του ομίλου. Το σχέδιο προβλέπει τη σταδιακή διακοπή της λειτουργίας των εργοστασίων στο Ανόβερο (κέντρο επαγγελματικών οχημάτων), στο Έμντεν (όπου κατασκευάζονται τα ID.4 και ID.7) και στο Τσβικάου, το οποίο αποτελούσε μέχρι πρότινος τη ναυαρχίδα της ηλεκτρικής μετάβασης της Volkswagen. Παράλληλα, το λουκέτο απειλεί και το ιστορικό εργοστάσιο της Audi στο Νέκαρζουλμ. Μόνο από το κλείσιμο αυτών των τεσσάρων μονάδων επηρεάζονται άμεσα περισσότερες από 45.000 θέσεις εργασίας.

Πέρα από το εργατικό δυναμικό, η μέγγενη των περικοπών αγγίζει και το αναπτυξιακό πλάνο της Volkswagen. Το νέο στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει τη μείωση των προγραμματισμένων επενδύσεων κατά 15% για την επόμενη πενταετία, περιορίζοντας τις δαπάνες στα 130 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, εξετάζεται η πλήρης εταιρική διάσπαση, με τον διαχωρισμό της βασικής μάρκας επιβατικών αυτοκινήτων (VW Passenger Cars) και του τμήματος εξαρτημάτων σε αυτόνομες νομικές οντότητες, μια κίνηση που στοχεύει στην παράκαμψη των αυστηρών περιορισμών του γερμανικού νόμου «Volkswagen Act».

Τα αίτια της κρίσης

Οι λόγοι που οδήγησαν τη διοίκηση της Volkswagen σε αυτές τις ακραίες αποφάσεις είναι βαθιά δομικοί. Η εταιρεία πιέζεται ασφυκτικά από την κατακόρυφη πτώση των πωλήσεών της στην Κίνα -όπου η BYD της έκλεψε τα σκήπτρα της αγοράς- από το υψηλό κόστος παραγωγής στην Ευρώπη, καθώς και από τη γενικότερη κάμψη της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα στη Γηραιά Ήπειρο. Το γεγονός ότι οι μετοχές της εταιρείας έχουν υποχωρήσει κατά περισσότερο από 25% μέσα στο 2026, αγγίζοντας χαμηλό 16 ετών, δεν άφησε πολλά περιθώρια ελιγμών στον Όλιβερ Μπλούμε, ο οποίος δήλωσε ότι το τρέχον επιχειρηματικό μοντέλο δεν είναι πλέον βιώσιμο.

Όπως είναι φυσικό, το συγκεκριμένο σχέδιο αναμένεται να πυροδοτήσει έναν πρωτοφανή «πόλεμο» με τα πανίσχυρα γερμανικά συνδικάτα. Το συμβούλιο εργαζομένων του ομίλου και το συνδικάτο IG Metall εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας ότι θα πολεμήσουν τις περικοπές με όλες τους τις δυνάμεις. Η τελική αναμέτρηση θα κριθεί στο εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας στις 9 Ιουλίου, όπου οι εκπρόσκοποι των εργαζομένων κατέχουν τις μισές έδρες, ενώ το κρατίδιο της Κωνσταντίας και της Κάτω Σαξονίας, που διατηρεί το 20% των δικαιωμάτων ψήφου, παραδοσιακά τάσσεται κατά των απολύσεων, γεγονός που καθιστά την έγκριση του σχεδίου μια εξαιρετικά δύσκολη πολιτική και κοινωνική εξίσωση.