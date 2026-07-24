Νέα «επίθεση» του Μαξ Φερστάπεν στους τεχνικούς κανονισμούς του 2026, με τον Ολλανδό να δείχνει όσους συμφωνούν με τις απόψεις του.

Μετά το αγωνιστικό τριήμερο στο Βέλγιο, το ζήτημα της διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας και η λειτουργία των συστημάτων των νέων μονάδων ισχύος κυριαρχούν στις συζητήσεις των οδηγών στη Βουδαπέστη. Για πολλούς η εικόνα δεν αρμόζει στα στάνταρ της Formula 1, με πληθώρα οδηγών να εκφράζουν δημόσια τη δυσαρέσκειά τους.

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Ο Φερστάπεν νιώθει δικαιωμένος

Στο περιθώριο του Grand Prix Ουγγαρίας, ο Μαξ Φερστάπεν τοποθετήθηκε εκ νέου για τους κανονισμούς. Ο Ολλανδός τόνισε πως η κριτική του δεν σχετίζεται με τα αποτελέσματα, αλλά με την ποιότητα του θεάματος και την ουσία των αγώνων.

«Λέω τη γνώμη μου για αυτούς τους κανονισμούς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στην αρχή οι περισσότεροι έλεγαν ότι απλώς παραπονιέμαι και ότι πρέπει να σωπάσω. Όμως στους τελευταίους αγώνες, όλο και περισσότεροι βλέπουν αυτό που έβλεπα εγώ να έρχεται εδώ και καιρό. Και δεν έχει να κάνει με το αν κερδίζω ή όχι, αλλά με το ότι νοιάζομαι για το προϊόν», είπε ο Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός συμπλήρωσε πως η εικόνα των αγώνων εξαρτάται από το προφίλ του φιλάθλου: «Μερικές φορές μου λέει ο κόσμος ότι ένας αγώνας ήταν φανταστικός. Και απαντώ ότι δεν είναι πραγματικό αυτό που βλέπουμε στον τρόπο που αγωνιζόμαστε. Φτάνεις σε ορισμένες πίστες και οδηγείς με ελάχιστη ιπποδύναμη για τα δεδομένα της Formula 1. Είναι λίγο επώδυνο, αλλά το έβλεπα να έρχεται εδώ και χρόνια».

Watch how quickly things changed during the Belgian Grand Prix 👀 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/XPq4L9k3yJ — Formula 1 (@F1) July 22, 2026

«Τιμωρούνται» οι ταχύτεροι οδηγοί στο grid;

Σύμφωνα με τον Φερστάπεν, το μεγαλύτερο πρόβλημα με το τρέχον πλαίσιο κανονισμών είναι πως οι ταχύτεροι οδηγοί δεν μπορούν πλέον να κάνουν τη διαφορά στην πίστα, καθώς η επιπλέον ταχύτητα στις στροφές μπορεί να αποβεί εις βάρος τους στις ευθείες.

«Όλα κρίνονται από τον τρόπο που πατάς το γκάζι. Όταν είσαι ταχύτερος στη στροφή, χάνεις περισσότερα στην ευθεία που ακολουθεί, κάτι που φυσικά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Σε κάθε μορφή αγώνων, αν κερδίζεις χρόνο στη στροφή, αυτός είναι "δωρεάν" χρόνος. Κανονικά δεν τιμωρείσαι στην ευθεία. Τώρα όμως πρέπει πραγματικά να σκέφτεσαι αν πρέπει να χρησιμοποιήσεις άλλη σχέση στο κιβώτιο, άλλη τεχνική φρεναρίσματος ή διαφορετικό τρόπο που πατάς ξανά το γκάζι».

Ο πολυπρωταθλητής σημείωσε ότι αυτή η ιδιομορφία εξισώνει τις επιδόσεις μεταξύ των teammates και δεν επιτρέπει στους πιο ταλαντούχους οδηγούς να ξεχωρίσουν.

«Ουσιαστικά εξουδετερώνεται μεγάλο μέρος του χρόνου γύρου. Γι' αυτό βλέπετε τόσο στενές μάχες ανάμεσα στις ομάδες αλλά και ανάμεσα σε teammates, επειδή μερικές φορές απλώς δεν μπορείς να κάνεις τη διαφορά. Δεν σου επιτρέπεται να κάνεις τη διαφορά, γιατί αυτό θα σε τιμωρήσει στην επόμενη ευθεία».

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