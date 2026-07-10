Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati ήταν ο ταχύτερος αναβάτης του MotoGP την Παρασκευή στην πίστα του Σάχσενρινγκ, με τις πρώτες θέσεις στο Q2 να έχουν ήδη οριστεί.

Η δράση στο Grand Prix Γερμανίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP συνεχίστηκε με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Μόλις μία ώρα ήταν στη διάθεση των αναβατών ώστε να βελτιώσουν τις μοτοσικλέτες τους ώστε να γράψουν τον ταχύτερο δυνατό χρόνο.

Από τη διαδικασία ορίστηκαν οι 10 αναβάτες που θα συμμετάσχουν απευθείας στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Ο λόγος του Μάρκεθ

Ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati ήταν άπιαστος πάνω στην GP26 του και στο τέλος της διαδικασίας σημείωσε το 1:19,394. Ο χρόνος δεν είναι το νέο ρεκόρ πίστας, όμως είναι πολύ κοντά σε αυτό.

A happy hunting ground indeed 👌@marcmarquez93 rules in the ring on Day 1 🔥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/dFuJJJDCgV July 10, 2026

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Racing, o οποίος υποχώρησε μία θέση από το FP1 που έγινε το πρωί στο Σάχσενρινγκ. Η διαφορά του από τον Μάρκεθ ήταν στα 0,166 δλ. Τρίτος ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46, με τον Ιταλό να δείχνει άκρως ανταγωνιστικός σήμερα στην πίστα και αύριο έχει ως στόχο ακόμα και τη νίκη.

Ο τραυματίας Άλεξ Μάρκεθ της Gresini πήρε την 4η θέση, με το χρόνο του να είναι 0,3 δλ πιο αργός από του αδερφού του. Στην 5η θέση ήταν ο εντυπωσιακός Τζακ Μίλερ, ο οποίος όχι μόνο ήταν ο ταχύτερος αναβάτης με μοτοσικλέτα Yamaha, αλλά ήταν μισό δευτερόλεπτο μπροστά από την επόμενη M1 στην κατάταξη.

Στην 6η θέση ήταν ο Άι Ογκούρα, με τους αναβάτες της Trackhouse να ξεπερνάνε τους εργοστασιακούς Μάρκο Μπετζέκι και Χόρχε Μαρτίν, που βρέθηκαν στις θέσεις 7 και 8. Στην 9η θέση ήταν ο Πέδρο Ακόστα της KTM, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 11:10 ώρα Ελλάδος με το FP2. Ακολουθούν στις 11:50 ώρα Ελλάδος οι κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης των δύο αγώνων που ακολουθούν.

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