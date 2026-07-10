Η Audi έστρεψε τα βλέμματα πάνω της στο Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ με το supercar Nuvolari, το νέο RS 5 και την πρώτη δημόσια κίνηση του θρυλικού Auto Union Lucca.

Η Audi δίνει δυναμικό παρόν στο φετινό Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ (9-12 Ιουλίου 2026) στο Δυτικό Σάσεξ της Αγγλίας, γεφυρώνοντας το ένδοξο αγωνιστικό της παρελθόν με το μέλλον των υψηλών επιδόσεων. Η γερμανική μάρκα, η οποία αποτελεί επίσημο συνεργάτη του θεσμού, παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο από σπάνια ιστορικά μοντέλα, σύγχρονες plug-in υβριδικές προτάσεις και, φυσικά, το νέο της τεχνολογικό τοσήμαντρο.

Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης αποτελεί η συμμετοχή του σχεδόν έτοιμου για παραγωγή πρωτοτύπου Audi Nuvolari στη διάσημη διαδρομή ανάβασης (Hillclimb) των 1,86 χιλιομέτρων. Το Nuvolari, το οποίο αποτελεί το ταχύτερο και ισχυρότερο μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της Audi, εισάγει παράλληλα τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της εταιρείας. Η παραγωγή του supercar θα περιοριστεί σε μόλις 499 μονάδες, με τις πρώτες παραδόσεις να είναι προγραμματισμένες για το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Who better to drive the fastest and most powerful production car in #Audi's illustrious history than the great Tom Kristensen? The nine-time #LeMans winner was the first to take the #FOS Hill in the brand new Audi Nuvolari, which is powered by a hybrid high-performance powertrain… pic.twitter.com/huNbs3MM5x — Goodwood FOS (@fosgoodwood) July 9, 2026

Στο τιμόνι του Nuvolari για την ανάβαση βρίσκεται ο εννέα φορές νικητής των 24 Ωρών Λε Μαν, Τομ Κρίστενσεν, ο οποίος έμεινε εντυπωσιασμένος από τη μεταφορά της τεχνογνωσίας των αγώνων στον δρόμο.

Ιστορική αναβίωση: Το Auto Union Lucca εν κινήσει

Δίπλα στα σύγχρονα εκθέματα, η Audi Tradition προκαλεί ρίγη συγκίνησης στους λάτρεις της αυτοκίνησης, βγάζοντας για πρώτη φορά στον δρόμο ενώπιον του κοινού το ανακατασκευασμένο Auto Union Lucca. Πρόκειται για την περίφημη αγωνιστική λιμουζίνα («Rennlimousine») των Silver Arrows, η οποία το 1935 είχε σημειώσει το ιστορικό ρεκόρ ταχύτητας των 320,267 χλμ./ώρα στο ιπτάμενο μίλι.

Το αυτοκίνητο ανακατασκευάστηκε με απόλυτη ακρίβεια από τα τεχνικά αρχεία της Audi και η κίνησή του στο Γκούντγουντ αποτελεί φόρο τιμής στην εποχή των μεγάλων ρεκόρ της δεκαετίας του 1930. Στην ίδια ιστορική διάταξη, το κοινό έχει την ευκαιρία να θαυμάσει τα θρυλικά μονοθέσια Grand Prix Type C και Type D, καθώς και εμβληματικά οχήματα από την εποχή των ράλλυ και του Λε Μαν.

Η παρουσία της Audi ολοκληρώνεται στην πίστα του Goodwood, όπου οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν το νέο Audi RS 5. Το plug-in υβριδικό μοντέλο της Audi Sport εκτίθεται πλάι στους ιστορικούς προπατοράκες του, το Avant RS2 και το RS 4 Avant, αποδεικνύοντας τη διαχρονική εξέλιξη των εκδόσεων RS της γερμανικής φίρμας.