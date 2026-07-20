Το ανανεωμένο Audi Q3 αναμένεται το 2027 με πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό, προηγμένο Android Auto infotainment και αυξημένη ικανότητα ρυμούλκησης για την plug-in υβριδική έκδοση.

Το Audi Q3 περνά στο μοντέλο έτους 2027 ενισχύοντας τη θέση του στην κατηγορία των premium compact SUV. Η γερμανική εταιρεία αναβάθμισε τον βασικό εξοπλισμό του μοντέλου, ενσωματώνοντας πλέον στοιχεία όπως τα θερμαινόμενα καθίσματα και τον αυτόματο κλιματισμό δύο ζωνών, τα οποία προηγουμένως ανήκαν στον προαιρετικό τιμοκατάλογο.

Παράλληλα, η Audi αναδιάρθρωσε τη δομή των εξοπλιστικών πακέτων. Τα νέα πακέτα Tech, Tech Plus και Tech Pro προσφέρουν πιο ξεκάθαρες επιλογές εξατομίκευσης, περιλαμβάνοντας από αναβαθμίσεις στην ανάρτηση και ακουστικούς υαλοπίνακες μέχρι ηχοσύστημα της Sonos και οσφυϊκή υποστήριξη.

Αυξημένη ικανότητα ρυμούλκησης για το Q3 e-hybrid

Στον τομέα της πρακτικότητας, η plug-in υβριδική έκδοση Q3 e-hybrid σημειώνει σημαντική αναβάθμιση στις επιχειρησιακές της δυνατότητες. Η ικανότητα ρυμούλκησης αυξήθηκε κατά 600 κιλά, φτάνοντας πλέον συνολικά τα 2.000 κιλά, γεγονός που επιτρέπει τη μεταφορά βαρύτερων φορτίων, όπως τρέιλερ, τροχόσπιτα ή σκάφη.

Στον τομέα της ορατότητας, οι προαιρετικοί προβολείς digital Matrix LED με τεχνολογία micro-LED προσαρμόζουν δυναμικά τη δέσμη φωτός για την αποφυγή θάμβωσης των απέναντι οδηγών, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν λειτουργίες πλοήγησης και εξατομικευμένες φωτεινές υπογραφές.

Ψηφιακός θάλαμος επιβατών με Android Automotive

Το σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης περνά σε νέα εποχή, καθώς βασίζεται πλέον στο λειτουργικό σύστημα Android Automotive. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει την απευθείας εκτέλεση εφαρμογών (όπως το Microsoft Teams) στο MMI χωρίς τη χρήση smartphone, ενώ ο ψηφιακός βοηθός της Audi υποστηρίζει διευρυμένο φωνητικό έλεγχο με φυσική αλληλεπίδραση. Για πρώτη φορά διατίθεται επίσης προαιρετική οθόνη συνοδηγού 10,9 ιντσών.

Η συνδεσιμότητα ενισχύεται με ασύρματο φορτιστή τεχνολογίας Magnetic Power Profile ισχύος 25W στην κεντρική κονσόλα, τρεις θύρες USB-C ισχύος έως 100W για τους πίσω επιβάτες, καθώς και επανασχεδιασμένα χειριστήρια στο τιμόνι που συνδυάζουν πλήκτρα αφής και περιστροφικούς διακόπτες.

Αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης και προστασία δεδομένων

Στο πεδίο της υποβοήθησης οδηγού, το σύστημα adaptive cruise assist αξιοποιεί πλέον διαδικτυακά δεδομένα και πληροφορίες συλλογικής πληροφόρησης (crowd data) για τη διαχείριση της ταχύτητας, των αποστάσεων και της διατήρησης λωρίδας, προσαρμοζόμενο στη μέση ταχύτητα ροής της διαδρομής.

Επιπλέον, οι λειτουργίες park assist pro και Trained Parking προσφέρουν δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού στάθμευσης μέσω της εφαρμογής myAudi. Τέλος, η νέα λειτουργία Valet Mode επιτρέπει το κλείδωμα της οθόνης και των χειριστηρίων κατά την παράδοση του οχήματος σε τρίτους, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.