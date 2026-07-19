Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της Formula 1 σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά το δραματικό αγώνα στο Σπα.

Ένας ακόμη αγώνας της Formula 1 πέρασε στην ιστορία, με τον Κίμι Αντονέλι να κερδίζει το Grand Prix Βελγίου. Ο Ιταλός έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα, πίεσε όταν έπρεπε και με ένα αποφασιστικό προσπέρασμα στον Σαρλ Λεκλέρ, έφτασε στην έκτη του φετινή νίκη.

Η Ferrari είχε την τύχη με το μέρος της, αποκλειστικά στην περίπτωση του Σαρλ Λεκλέρ, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στην τρίτη της φετινή νίκη. Πάραυτα, ανέκτησε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών και μείωσε ξανά τη διαφορά στο πρωτάθλημα κατασκευαστών

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Pos. Driver Nationality Team Pts. 1 Kimi Antonelli ITA Mercedes 204 2 Lewis Hamilton GBR Ferrari 159 3 George Russell GBR Mercedes 154 4 Charles Leclerc MON Ferrari 126 5 Lando Norris GBR McLaren 103 6 Oscar Piastri AUS McLaren 92 7 Max Verstappen NED Red Bull Racing 91 8 Isack Hadjar FRA Red Bull Racing 60 9 Pierre Gasly FRA Alpine 42 10 Liam Lawson NZL Racing Bulls 39 11 Arvid Lindblad GBR Racing Bulls 22 12 Franco Colapinto ARG Alpine 19 13 Oliver Bearman GBR Haas F1 Team 18 14 Gabriel Bortoleto BRA Audi 10 15 Carlos Sainz ESP Williams 6 16 Alexander Albon THA Williams 5 17 Esteban Ocon FRA Haas F1 Team 3 18 Fernando Alonso ESP Aston Martin 1 19 Nico Hulkenberg GER Audi 0 20 Valtteri Bottas FIN Cadillac 0 21 Sergio Perez MEX Cadillac 0 22 Lance Stroll CAN Aston Martin 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Pos. Team Pts. 1 Mercedes 358 2 Ferrari 285 3 McLaren 195 4 Red Bull Racing 151 5 Alpine 61 6 Racing Bulls 61 7 Haas F1 Team 21 8 Williams 11 9 Audi 10 10 Aston Martin 1 11 Cadillac 0

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