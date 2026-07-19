F1, Βέλγιο: Οι βαθμολογίες σε Οδηγούς και Κατασκευαστές
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Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της Formula 1 σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά το δραματικό αγώνα στο Σπα.
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
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Ένας ακόμη αγώνας της Formula 1 πέρασε στην ιστορία, με τον Κίμι Αντονέλι να κερδίζει το Grand Prix Βελγίου. Ο Ιταλός έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα, πίεσε όταν έπρεπε και με ένα αποφασιστικό προσπέρασμα στον Σαρλ Λεκλέρ, έφτασε στην έκτη του φετινή νίκη.
Η Ferrari είχε την τύχη με το μέρος της, αποκλειστικά στην περίπτωση του Σαρλ Λεκλέρ, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στην τρίτη της φετινή νίκη. Πάραυτα, ανέκτησε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών και μείωσε ξανά τη διαφορά στο πρωτάθλημα κατασκευαστών
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Pos.
|Driver
|Nationality
|Team
|Pts.
|1
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes
|204
|2
|Lewis Hamilton
|GBR
|Ferrari
|159
|3
|George Russell
|GBR
|Mercedes
|154
|4
|Charles Leclerc
|MON
|Ferrari
|126
|5
|Lando Norris
|GBR
|McLaren
|103
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren
|92
|7
|Max Verstappen
|NED
|Red Bull Racing
|91
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Red Bull Racing
|60
|9
|Pierre Gasly
|FRA
|Alpine
|42
|10
|Liam Lawson
|NZL
|Racing Bulls
|39
|11
|Arvid Lindblad
|GBR
|Racing Bulls
|22
|12
|Franco Colapinto
|ARG
|Alpine
|19
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|Haas F1 Team
|18
|14
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi
|10
|15
|Carlos Sainz
|ESP
|Williams
|6
|16
|Alexander Albon
|THA
|Williams
|5
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|Haas F1 Team
|3
|18
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin
|1
|19
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi
|0
|20
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac
|0
|21
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac
|0
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Pos.
|Team
|Pts.
|1
|Mercedes
|358
|2
|Ferrari
|285
|3
|McLaren
|195
|4
|Red Bull Racing
|151
|5
|Alpine
|61
|6
|Racing Bulls
|61
|7
|Haas F1 Team
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|10
|10
|Aston Martin
|1
|11
|Cadillac
|0
Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1
Συντονιστείτε αύριο στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn όπου θα αναλύσουμε όλα όσα έγιναν στο GP Βελγίου. Βρείτε την εκπομπή με ένα κλικ ΕΔΩ.
@Photo credits: F1/X