F1, Βέλγιο: Οι βαθμολογίες σε Οδηγούς και Κατασκευαστές

F1, Βέλγιο: Οι βαθμολογίες σε Οδηγούς και Κατασκευαστές
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Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της Formula 1 σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά το δραματικό αγώνα στο Σπα.

Ένας ακόμη αγώνας της Formula 1 πέρασε στην ιστορία, με τον Κίμι Αντονέλι να κερδίζει το Grand Prix Βελγίου. Ο Ιταλός έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα, πίεσε όταν έπρεπε και με ένα αποφασιστικό προσπέρασμα στον Σαρλ Λεκλέρ, έφτασε στην έκτη του φετινή νίκη.

Η Ferrari είχε την τύχη με το μέρος της, αποκλειστικά στην περίπτωση του Σαρλ Λεκλέρ, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στην τρίτη της φετινή νίκη. Πάραυτα, ανέκτησε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών και μείωσε ξανά τη διαφορά στο πρωτάθλημα κατασκευαστών

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Pos.DriverNationalityTeamPts.
1Kimi AntonelliITAMercedes204
2Lewis HamiltonGBRFerrari159
3George RussellGBRMercedes154
4Charles LeclercMONFerrari126
5Lando NorrisGBRMcLaren103
6Oscar PiastriAUSMcLaren92
7Max VerstappenNEDRed Bull Racing91
8Isack HadjarFRARed Bull Racing60
9Pierre GaslyFRAAlpine42
10Liam LawsonNZLRacing Bulls39
11Arvid LindbladGBRRacing Bulls22
12Franco ColapintoARGAlpine19
13Oliver BearmanGBRHaas F1 Team18
14Gabriel BortoletoBRAAudi10
15Carlos SainzESPWilliams6
16Alexander AlbonTHAWilliams5
17Esteban OconFRAHaas F1 Team3
18Fernando AlonsoESPAston Martin1
19Nico HulkenbergGERAudi0
20Valtteri BottasFINCadillac0
21Sergio PerezMEXCadillac0
22Lance StrollCANAston Martin0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Pos.TeamPts.
1Mercedes358
2Ferrari285
3McLaren195
4Red Bull Racing151
5Alpine61
6Racing Bulls61
7Haas F1 Team21
8Williams11
9Audi10
10Aston Martin1
11Cadillac0

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Συντονιστείτε αύριο στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn όπου θα αναλύσουμε όλα όσα έγιναν στο GP Βελγίου. Βρείτε την εκπομπή με ένα κλικ ΕΔΩ.

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@Photo credits: F1/X

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