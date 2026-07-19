H Formula 1 παραμένει επί ευρωπαϊκού εδάφους στον Ιούλιο, με έναν αγώνα να απομένει πριν από την καλοκαιρινή διακοπή.

Μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix Βελγίου και τη νίκη του Κίμι Αντονέλι στο Σπα, το καραβάνι της Formula 1 ετοιμάζεται για την επόμενη μεγάλη πρόκληση πριν τις διακοπές. Οι ομάδες και οι οδηγοί δεν έχουν πλέον κανένα περιθώριο για λάθη, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία απαιτητική πίστα την ερχόμενη εβδομάδα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως το «Μονακό δίχως μπαριέρες».

Ο μήνας Ιούλιος έχει ακόμη ένα αγωνιστικό τριήμερο, το οποίο είναι το Grand Prix Ουγγαρίας. Έπειτα θα ξεκινήσει το καλοκαιρινό διάλλειμα, με τη Formula 1 να επιστρέφει στη δράση με το Grand Prix Ολλανδίας, στον τελευταίο αγώνα του Ζάντβορτ πριν αποχωρήσει από το πρόγραμμα.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Οι επόμενοι αγώνες της Formula 1

GP Ουγγαρίας (Χανγκάρορινγκ)

24-26 Ιουλίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

GP Βελγίου (Ζάντβορτ)

21-23 Αυγούστου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1

Συντονιστείτε αύριο στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn όπου θα αναλύσουμε όλα όσα έγιναν στο GP Βελγίου. Βρείτε την εκπομπή με ένα κλικ ΕΔΩ.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.