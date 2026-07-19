Ο Κίμι Αντονέλι μίλησε για την επιστροφή του στις νίκες στη Formula 1 και έκανε μια σύγκριση με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από 12 μήνες.

Με μία εξαιρετική εμφάνιση ο Κίμι Αντονέλι επέστρεψε στις νίκες ανεβαίνοντας στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στο Grand Prix Βελγίου. Ο Ιταλός, παρά την άτυχη εμφάνιση του Virtual Safety Car, κατάφερε να ξεπεράσει τον Σαρλ Λεκλέρ και κατέκτησε την έκτη του φετινή νίκη.

Η Mercedes F1 μπορεί να πήρε τη νίκη, όμως κατέκτησε λιγότερους βαθμούς σε σχέση με την άμεση αντίπαλό της στο πρωτάθλημα, Ferrari. Και όλα αυτά, πριν τη συμπλήρωση του πρώτου μισού της σεζόν.

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Η εξιλέωση του Αντονέλι

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Αντονέλι μίλησε για τον αγώνα του στο Σπα και το γεγονός πως την περασμένη σεζόν δεν είχε τα αποτελέσματα που ήθελε

«Πέρυσι είχα πιάσει πάτο. Ήταν λίγο δύσκολο για μένα, ψυχολογικά. Σίγουρα δεν περίμενα τέτοια ανάκαμψη. Αν με ρωτούσατε πέρυσι για τη φετινή μου απόδοση, δεν θα το πίστευα», είπε αρχικά.

Για την επιστροφή του στις νίκες ανέφερε: «Είναι υπέροχο να επιστρέφεις στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου, μετά από μερικούς δύσκολους αγώνες. Ήταν ένας αγώνας γεμάτος μάχες. Χάσαμε την πρώτη θέση κατά τη διάρκεια του VSC, αλλά στη συνέχεια καταφέραμε να ανακτήσουμε το έδαφος. Ήταν μια δύσκολη νίκη, επειδή ο Σαρλ ήταν γρήγορος και έπρεπε να κρατηθούμε μπροστά».

Οι ευκαιρίες δεν πρέπει να πηγαίνουν χαμένες

Ο Αντονέλι βρίσκεται πλέον 45 βαθμούς μπροστά από τον δεύτερο της βαθμολογίας, Λιούις Χάμιλτον. Στο Σπα κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά κατά 25 βαθμούς από τον Τζορτζ Ράσελ, κάτι το οποίο θεωρεί πολύ σημαντικό.

«Νομίζω ότι η δυναμική ήταν πάντα εκεί. Το παν ήταν να πάρουμε το αποτέλεσμα. Σήμερα ήμασταν λίγο τυχεροί με βάση όσα συνέβησαν στο πρωτάθλημα, αλλά γι' αυτό ακριβώς πρέπει να εκμεταλλεύεσαι κάθε ευκαιρία. Είδαμε ότι η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί πολύ εύκολα. Επομένως, πρέπει απλώς να συνεχίσουμε να αποδίδουμε, να φέρνουμε αποτελέσματα και θα δούμε τι θα συμβεί στο τέλος της χρονιάς», ανέφερε.

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