LIVE TV: Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ - 1η μέρα

Μονοθέσια της Formula 1, rally cars αλλά και τα πιο εξωτικά supercars, ετοιμάζονται για μία τελευταία παράσταση στο Γκούντγουντ.

To Φεστιάλ Ταχύτητας Γκούνβτγουντ ξεκίνησε για το 2026 και θα διεξαχθεί στο κτήμα Γκούντγουντ, νότια του Λονδίνου. Το αυτοκίνητο και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός γιορτάζουν στο Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ (FoS) επί ένα τετραήμερο 9-12 Ιουλίου.

Εκεί παρουσιάζονται τα κορυφαία supercars και hypercars του πλανήτη, μονοθέσια της Formula 1 και rally cars του WRC, τα οποία προσφέρουν άπλετο θέαμα στη φημισμένη ανάβαση μήκους 1,86 χλμ. Στη θρυλική ανάβαση θα δούμε επίσης αγωνιστικά τύπου Le Mans, θηρία NASCAR, μοτοσικλέτες MotoGP αλλά και διάφορα supercars.

Μη χάσετε στιγμή από το Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ, πατώντας play στο παρακάτω live streaming…

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε και την ειδική διαδρομή για αγωνιστικά αυτοκίνητα rally.