Η Cadillac Team Jota προηγείται στις 24 Ώρες Λε Μαν έπειτα από μία ανατρεπτική νύχτα, με την κατάταξη να αλλάζει σημαντικά.

Με 8 ώρες να απομένουν για το τέλος των 24 Ωρών Λε Μαν, όλα είναι ανοικτά για τη νίκη. Συνολικά 3 κατασκευαστές διεκδικούν την πρώτη θέση με τον αγώνα να είναι ακόμη ανοικτός, μιας και δεν έχει κριθεί τίποτα.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Cadillac Jota με το #12 Hypercar, έχοντας μια διαφορά της τάξης των 45 δευτερολέπτων από την Toyota που βρίσκεται στη 2η θέση. Το #8 TR010 είχε ποινή και ένα λάθος κατά τη διάρκεια της νύχτας χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Στην 3η θέση της κατάταξης είναι η #20 BMW M Hybrid V8, η οποία βρίσκεται μόλις 2 δευτερόλεπτα πίσω από την Toyota.

Τα παραπάνω τρία αγωνιστικά είναι πάνω από δύο λεπτά μπροστά από το #7 Toyota που βρίσκεται στην 4η θέση. Μόλις 15 δευτερόλεπτα πίσω του εξελίσσεται μια μεγάλη μάχη ανάμεσα στη #51 Ferrari και το #35 Alpine.

Η στιγμή που άλλαξε τον αγώνα

Οι Toyota, BMW και Cadillac εναλλάσσονταν στην πρωτοπορία για τις πρώτες ώρες, με τη γερμανική ομάδα να είναι σε στρατηγική 13 γύρων ανά stint. Όμως για να κάνει τον επιπλέον γύρο έναντι των αντιπάλων της, έχανε απόδοση και χρόνο.

Τέσσερα λεπτά πριν συμπληρωθούν 8 ώρες, το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του. Ο λόγος ήταν η επαφή των #77 Ford και #54 Ferrari της κατηγορίας GT3, που είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη του ιταλικού αγωνιστικού αυτοκινήτου. Αυτό μηδένισε τις διαφορές, με τις ομάδες να κάνουν «reset» στις στρατηγικές τους.

Safety Car deployed for the first time in this 94th edition of the 24 Hours of Le Mans after the #54 Vista AF Corse Ferrari left the track at La Chapelle! #LeMans24 pic.twitter.com/vncIIAVg1C — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 13, 2026

Ο αγώνας έμοιαζε σαν να ξεκίνησε από την αρχή, με τους πρωταγωνιστές να πιέζουν. Παράλληλα η #20 BMW άρχισε να χάνει ρυθμό και θέσεις, ενώ μπροστά το #8 Toyota και τα δύο Cadillac της Team Jota έδωσαν εξαιρετικές μάχες, με την τακτική να παίζει επίσης ρόλο.

Η Cadillac Jota εκμεταλλεύτηκε αρχικά ένα λάθος του #8 Toyota και κάνοντας το undercut με το #38 πέρασε στην κορυφή της κατάταξης. Με το #12 να έχει έναν εξαιρετικό γύρο εξόδου, η Cadillac κατάφερε να ανέβει στο 1-2. Τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα για την Toyota, με το #8 να δέχεται ποινή διέλευσης και να χάνει κι άλλο χρόνο.

Pure emotion, as far as the eye can see. 🥹

#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/7NMCdC9qcu — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 13, 2026

Η Cadillac ήταν στο 1-2 για το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας με το #38 να εναλλάσσεται στην κορυφή της κατάταξης με το #12. Πίσω ακολουθούσε το #20 της BMW, ενώ η Toyota ήταν στο 4-5 έχοντας και τα δύο TR010 και πάλι στον αγώνα. Όμως όλα άλλαξαν στα επόμενα λεπτά.

Ένα πρόβλημα στο σύστημα υποβοήθησης του #38 έβγαλε από την εξίσωση το πλήρωμα, με την Cadillac Jota να μένει με ένα αγωνιστικό στη μάχη της νίκης. Την ίδια ώρα η BMW άρχισε να πλησιάζει, ενώ η Toyota ήταν 30 δευτερόλεπτα μακριά. Για τις επόμενες ώρες η μάχη μεταξύ των τριών κατασκευαστών ήταν συναρπαστική, με τις διαφορές να αυξομειώνονται, με την κίνηση και τα ελαστικά να παίζουν ρόλο.

Στη 15η ώρα μία Slow Zone στο τέλος της ευθείας Μουλσάν επηρέασε τις διαφορές, με το #8 Toyota να χάνει περίπου 20 δευτερόλεπτα, ενώ το #7 Toyota να χάνει 1 λεπτό από την κορυφή. Αυτό πείσμωσε τον Μπουεμί στο TR010, ο οποίος άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά και μέχρι τη συμπλήρωση 16 ωρών είχε ξεπεράσει το #20 της BMW και έβαζε πλώρη για το #12 Cadillac που ήταν στην πρωτοπορία.

H Ferrari εκτός μάχης για τη νίκη

Παρά το μηδενισμό των διαφορών, η Ferrari δεν κατάφερε ποτέ να μπει σε διεκδίκηση μιας θέσης στο βάθρο. Η ιταλική ομάδα αντιμετώπισε πρόβλημα με τη #50 499P, που πέρασε μισή ώρα στο γκαράζ, ενώ οι #51 και #83 499P δεν είχαν καλό ρυθμό.

Η μάχη της ιταλικής ομάδας μετά την ανατολή του ηλίου ήταν με την Alpine και συγκεκριμένα με το #35 A424 ην 5η θέση της κατάταξης. Οι δύο ομάδες έχουν παραπλήσιο ρυθμό, όμως έχουν διαφορετική στρατηγική.

Στις πιο πίσω θέσεις η Aston Martin επέστρεψε στην πρώτη 10άδα με τη #007 Valkyrie, ενώ η Genesis είδε το #19, που ήταν το ταχύτερο αγωνιστικό της, να έχει προβλήματα αξιοπιστίας και να πέφτει 2 γύρους πίσω.

The #19 @MagmaRacing is stopped ON TRACK again at Tertre Rouge. The power unit cut out just moments after restarting. The car has just managed to restart and rejoin the fray! ⏱️#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/OZMrloI5Q0 — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 14, 2026

Η μάχη στη συνέχεια αναμένεται συναρπαστική, με τις Toyota, BMW και Cadillac να είναι στη μάχη της νίκης.