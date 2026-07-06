MotoGP: Ολική αναδιάρθρωση στην KTM με Α. Μάρκεθ και ντι Τζιαναντόνιο για το 2027

Η αυστριακή ομάδα αλλάζει πλήρως τη σύνθεσή της για τη νέα τεχνική εποχή των 850κ.εκ., υπογράφοντας πολυετή συμβόλαια με τους Άλεξ Μάρκεθ και Φάμοιο ντι Τζιαναντόνιο.

Η Red Bull KTM Factory Racing προχώρησε σε μια διπλή, εντυπωσιακή μεταγραφική κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στο grid του MotoGP, ανακοινώνοντας επίσημα τη σύνθεσή της για το 2027. Η αυστριακή ομάδα εξασφάλισε τις υπηρεσίες τόσο του Άλεξ Μάρκεθ όσο και του Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, δεσμεύοντας και τους δύο αναβάτες με πολυετή συμβόλαια συνεργασίας.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια ολοκληρωτική ανανέωση για την εργοστασιακή ομάδα της KTM, η οποία προετοιμάζεται με τον πλέον δυναμικό τρόπο για τη μεγάλη μετάβαση στη νέα τεχνική εποχή του πρωταθλήματος και τη formula των 850κ.εκ.. Οι δύο αναβάτες θα αποτελέσουν τις αιχμές του δόρατος στην προσπάθεια των Αυστριακών να κυριαρχήσουν στην κορυφαία κατηγορία του motorsport.

Η επιστροφή του Άλεξ Μάρκεθ στις «πορτοκαλί» ρίζες

Ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος αναδείχθηκε δευτεραθλητής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2025, φέρνει στην KTM την ταχύτητα και την απαραίτητη εμπειρία για την εξέλιξη της μοτοσικλέτας RC16. Για τον Ισπανό, αυτή η μεταγραφή αποτελεί μια επιστροφή στις ρίζες του, καθώς με μοτοσικλέτα της KTM στη Moto3 είχε πανηγυρίσει το πρώτο του βάθρο και την πρώτη του νίκη πίσω στο 2013, πριν την ανάδειξή του σε πρωταθλητή στις κατηγορίες Moto3 και Moto2.

Έχοντας ανέβει στη μεγάλη κατηγορία του MotoGP το 2020, ο Μάρκεθ έχει εξελιχθεί σε πολλαπλό νικητή αγώνων, έχοντας κερδίσει πέρυσι στη Χερέθ, την Καταλονία και τη Μαλαισία, ενώ πέτυχε μια ακόμα σπουδαία νίκη στη Χερέθ το 2026. Η ωριμότητα και η αγωνιστική του ευφυΐα εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα από τους ανθρώπους της KTM, οι οποίοι βλέπουν στο πρόσωπό του έναν αναβάτη έτοιμο να πρωταγωνισtheme.

Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο συμπληρώνει το παζλ

Δίπλα στον Μάρκεθ θα βρίσκεται ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, ο οποίος πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή πορεία στο φετινό πρωτάθλημα του 2026, φιγουράροντας αυτή τη στιγμή μέσα στην πρώτη τριάδα της βαθμολογικής κατάταξης. Ο αναβάτης από τη Ρώμη, που διανύει την πέμπτη του σεζόν στην κορυφαία κατηγορία, επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα κατακτώντας φέτος τη νίκη στο Grand Prix της Βαρκελώνης, η οποία προστέθηκε στον πρώτο του θρίαμβο στο Κατάρ το 2023.

Στις πρώτες δέκα αγωνιστικές εμφανίσεις του για το 2026, ο ντι Τζιαναντόνιο έχει ανέβει τρεις φορές στο βάθρο των νικητών σε κυριακάτικους αγώνες, ενώ μετρά και τέσσερις τερματισμούς στην πρώτη τριάδα των αγώνων Sprint. Η σταθερότητα και η μαχητικότητά του έπεισαν την KTM να του εμπιστευτεί τη δεύτερη εργοστασιακή μοτοσικλέτα, ολοκληρώνοντας μια ολοκαίνουργια και άκρως ανταγωνιστική σύνθεση.

Οι δηλώσεις

Ο διευθυντής του αγωνιστικού τμήματος της KTM, Πιτ Μπάιρερ, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του, δηλώνοντας: «Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι και χαρούμενοι που εξασφαλίσαμε ένα εξαιρετικό ταλέντο όπως ο Άλεξ Μάρκεθ -τον δευτεραθλητή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του 2025- για το πρότζεκτ μας. Ο Άλεξ φέρνει μαζί του όχι μόνο εξαιρετική ικανότητα και αγωνιστική ευφυΐα, αλλά και αποφασιστικότητα και μια νοοτροπία νικητή που ταιριάζει απόλυτα με το DNA μας. Μαζί μοιραζόμαστε έναν ξεκάθαρο στόχο: να πάμε την KTM RC16 στο επόμενο επίπεδο και να παλέψουμε στην πρώτη γραμμή του MotoGP.



Ο Φάμπιο έκανε ξεκάθαρα το βήμα για να γίνει ένας από τους αναβάτες που πρωταγωνιστούν σταθερά στις πρώτες θέσεις του MotoGP. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την ταχύτητά του και τη δέσμευσή του να προσφέρει την καλύτερη δυνατή απόδοση. Είναι ένας ισχυρός ομαδικός παίκτης και ένας καλός χαρακτήρας, που ξέρουμε ότι θα ταιριάξει εύκολα στο πρότζεκτ μας. Παράλληλα, ο Μπάιρερ πρόσθεσε: «Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας εντυπωσιαστήκαμε από το πάθος του να δώσει το μέγιστο εντός και εκτός πίστας, και πιστεύουμε ότι το επόμενο κεφάλαιο μαζί θα είναι συναρπαστικό και αξιομνημόνευτο. Καλωσόρισες Φάμπιο». Με τους Μάρκεθ και ντι Τζιαναντόνιο στο δυναμικό της, η KTM δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της να παλέψει στην πρώτη γραμμή του MotoGP για τα επόμενα χρόνια».