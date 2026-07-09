Σαν Σήμερα: Η τέλεια εκκίνηση του Μπότας (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων. Άλλωστε, κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Όσο απίστευτο κι αν είναι, μόλις δύο αγώνες πραγματοποιήθηκαν σαν σήμερα στον κόσμο της Formula 1 με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι 28 ολόκληρα χρόνια. Επίσης ένας οδηγός έχει γενέθλια, ενώ ο στο MotoGP o ένας και μοναδικός, Βαλεντίνο Ρόσι, κατέκτησε την παρθενική του νίκη στη μεγάλη κατηγορία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 9/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1982, γεννήθηκε ο Σάκον Γιαμαμότο. Μετά από μια σχεδόν αδιάφορη πορεία στις μικρότερες κατηγορίες μονοθεσίων και ένα σύντομο πέρασμα από το Super GT, ο Ιάπωνας προβιβάστηκε απροσδόκητα στην F1 στο δεύτερο μισό του 2006 μέσω της νεοφώτιστης Super Aguri. Έκτοτε, έμελλε να πραγματοποιήσει συνολικά 21 εμφανίσεις μοιρασμένες ανά 7 αγώνες σε τρεις σεζόν. Η χαμηλή δυναμικότητα των ομάδων μοιραία περιόρισε τον Γιαμαμότο στις τελευταίες θέσεις του grid, με τον ίδιο τουλάχιστον να τερματίζει συστηματικά και να καταγράφει μια 12η θέση στην Ιαπωνία το 2007 ως καλύτερο πλασάρισμα. Ο Γιαμαμότο εξαφανίστηκε από τη σκηνή των αγώνων και πλέον δραστηριοποιείται ενεργά στην χώρα του ως στέλεχος της ιατρικής και κοινωνικής πρόνοιας.

Σαν σήμερα το 1989, έχοντας εκκινήσει από την pole position στο Πολ Ρικάρ, ο Αλέν Προστ κατέκτησε το Grand Prix Γαλλίας για τέταρτη φορά. Ο αγώνας είχε αρχικά διακοπεί στον πρώτο γύρο εξαιτίας ενός τεράστιου ατυχήματος του Μαουρίσιο Γκουγελμίν της March. Πίσω από τον Γάλλο νικητή τερμάτισε ο Νάιτζελ Μάνσελ εκκινώντας από το pit-lane, με το βάθρο να κλείνει η έτερη Williams του Ρικάρντο Πατρέζε.

Σαν σήμερα το 2000, ο Βαλεντίνο Ρόσι εξασφάλισε την παρθενική του νίκη στην μεγάλη κατηγορία 500cc του «παλιού» MotoGP. Αυτή ήρθε εστο Ντόνινγκτον Παρκ της Μ. Βρετανίας. Μάλιστα, μετά τους πρώτους γύρους είχε πέσει στη 13η θέση, όμως αυτό δεν τον απέτρεψε από το να πάρει μια σπουδαία νίκη.

Σαν σήμερα το 2017, o Βάλτερι Μπότας έκανε την τέλεια εκκίνηση και κατάφερε να κερδίσει το Grand Prix Αυστρίας από την pole position. Πρόκειται για μία από τις πιο οριακά έγκυρες εκκινήσεις στην ιστορία της Formula 1. O Φινλανδός της Mercedes έδωσε σκληρή μάχη με τον Σεμπάστιαν Φέτελ της Scuderia Ferrari, o οποίος τερμάτισε μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον. Έτσι διεύρυνε το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα οδηγών έναντι του Βρετανού, ο οποίος τερμάτισε 4ος.

Φωτογραφίες: motormaniac/Χ