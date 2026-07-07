SEAT & CUPRA: Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα με επιτόκιο από 4,9%

Η Τεχνοκάρ, σε συνεργασία με τη Volkswagen Financial Services, διευκολύνει την απόκτηση νέου αυτοκινήτου με προνομιακούς όρους και ευέλικτα προγράμματα Balloon.

Η απόκτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου γίνεται πλέον πιο προσιτή για τους υποψήφιους αγοραστές των μοντέλων SEAT και CUPRA στην Ελλάδα. Η εισαγωγική εταιρεία Τεχνοκάρ, σε συνεργασία με την Volkswagen Financial Services, ανακοίνωσε το λανσάρισμα νέων, ιδιαίτερα ανταγωνιστικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων που καλύπτουν όλη την γκάμα των δύο αυτοκινητοβιομηχανιών. Στόχος της νέας αυτής εμπορικής ενέργειας είναι να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και να διευκολύνει τους καταναλωτές να αποκτήσουν το μοντέλο της επιλογής τους.

Τα νέα προγράμματα διακρίνονται για τους προνομιακούς τους όρους και τα χαμηλά επιτόκια, ενώ προσφέρουν πολλαπλές επιλογές στον πελάτη με τη λήξη της διάρκειας του συμβολαίου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα προγράμματα τύπου Balloon (Auto Credit), τα οποία επιτρέπουν στον αγοραστή να αποφασίσει στο τέλος της περιόδου αν θα κρατήσει, θα αλλάξει ή θα επιστρέψει το όχημα, προσαρμόζοντας τις υποχρεώσεις του στα εκάστοτε δεδομένα του.

Οι επιλογές χρηματοδότησης και τα επιτόκια

Πιο αναλυτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρία βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ανάλογα με τη διάρκεια και το επιτόκιο που εξυπηρετεί καλύτερα τον προϋπολογισμό τους. Το πρόγραμμα Auto Credit (Balloon) προσφέρεται με επιτόκιο 4,9% για διάρκεια 36 μηνών, καθώς και με επιτόκιο 5,9% για διάρκεια 48 μηνών. Για όσους προτιμούν μια πιο παραδοσιακή οδό, το Classic Credit διατίθεται με επιτόκιο 6,9% και προσφέρει εκτεταμένη διάρκεια αποπληρωμής που μπορεί να φτάσει έως και τους 72 μήνες.

Για να γίνει πιο σαφές το όφελος των νέων προγραμμάτων Balloon, η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα δύο ενδεικτικά παραδείγματα αγοράς με προκαταβολή 30% και διάρκεια 48 μηνών. Στην περίπτωση του δημοφιλούς SEAT Ibiza 1.0 80HP στην έκδοση Business (με επιτόκιο 5,9%), η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 139 ευρώ. Αντίστοιχα, για το δυναμικό CUPRA Formentor 1.5 150HP DSG MHEV, η μηνιαία δόση ορίζεται στα 279 ευρώ με τους ίδιους ακριβώς όρους χρηματοδότησης.