Η Citroën καταγράφει ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, με την Ευρώπη να οδηγεί τα αποτελέσματα και τις παραγγελίες ηλεκτρικών οχημάτων να εκτοξεύονται κατά 98%.

Η Citroën διατηρεί τη θετική της δυναμική για το πρώτο μισό του 2026, καταγράφοντας σταθερή άνοδο των παγκόσμιων πωλήσεών της κατά 4,4%, με τις συνολικές ταξινομήσεις να φτάνουν τις 373,700 μονάδες. Η Ευρώπη παραμένει ο βασικός πυλώνας αυτής της ανάπτυξης, σημειώνοντας αύξηση 8% και ανεβάζοντας το μερίδιο αγοράς της μάρκας στο 3,4% (+0,1% σε σχέση με το 2025).

Η εμπορική επιτυχία της γαλλικής φίρμας βασίζεται στην πλήρως ανανεωμένη γκάμα της και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μέσω του προγράμματος Citroën We Care με εγγύηση έως και 8 έτη.

Έκρηξη 98% στα ηλεκτρικά και κυριαρχία στην Ευρώπη

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του πρώτου εξαμήνου είναι η κατακόρυφη άνοδος στις παραγγελίες αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV), οι οποίες αυξήθηκαν κατά 98% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Πλέον, τα ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των συνολικών παραγγελιών της μάρκας.

Στην εγχώρια αγορά της Γαλλίας, η Citroën εδραιώθηκε στην 3η θέση της συνολικής αγοράς επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV), με μερίδιο 8,4% (+0,2%). Η εμπορική πορεία των C3, C3 Aircross και του νέου C5 Aircross οδήγησε σε αύξηση 7% στις πωλήσεις επιβατικών. Στα ηλεκτρικά, η άνοδος άγγιξε το 20,3%, με τα ë-C3 και ë-C3 Aircross να κατακτούν τις δύο πρώτες θέσεις στα τμήματά τους.

Παράλληλα, οι παραγγελίες του νέου C5 Aircross εκτινάχθηκαν κατά 47%. Το Berlingo σημείωσε άνοδο ταξινομήσεων (+10% στη Γαλλία), ενώ στην Πορτογαλία η μάρκα σκαρφάλωσε στην κορυφή των ηλεκτρικών LCV.

Θετικά μηνύματα από τις διεθνείς αγορές

Εκτός Ευρώπης, η Citroën καταγράφει ενθαρρυντικές επιδόσεις. Στην περιοχή Μέσης Ανατολής και Αφρικής (MEA), ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6,4%. Στο Μαρόκο σημειώθηκε αύξηση 40%, ενώ στην Τυνησία οι πωλήσεις υπερδιπλασιάστηκαν (+101%). Στην περιοχή Ινδίας και Ασίας-Ειρηνικού, η Ινδία έδωσε ισχυρή ώθηση με αύξηση πωλήσεων 107%, με το C3 να παραμένει το πρώτο μοντέλο σε πωλήσεις.

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο για τη Citroën θα είναι η παρουσία της στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον προσεχή Οκτώβριο.