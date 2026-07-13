Ford Lease: Η έξυπνη στροφή στη λειτουργική μίσθωση για ιδιώτες και επαγγελματίες

Η Ford Lease αλλάζει τα δεδομένα στην απόκτηση αυτοκινήτου, προσφέροντας σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, φορολογικά οφέλη και άμεση πρόσβαση σε όλη την γκάμα της μάρκας.

Η στροφή προς τη λειτουργική μίσθωση (leasing) κερδίζει διαρκώς έδαφος στην ελληνική αγορά, με τους καταναλωτές να αφήνουν πίσω τους τις παραδοσιακές μεθόδους της αγοράς με μετρητά ή της τραπεζικής χρηματοδότησης. Ανταποκρινόμενη σε αυτή την τάση, η Ford Lease παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη και οικονομικά αποδοτική λύση κινητικότητας, η οποία απευθύνεται χωρίς εξαιρέσεις σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Το βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος εντοπίζεται στην προστασία της ρευστότητας του πελάτη, καθώς αποφεύγεται η εκταμίευση μεγάλων αρχικών κεφαλαίων. Με ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, ο χρήστης αποκτά πλήρη έλεγχο των εξόδων του, αφού στην τιμή περιλαμβάνονται τα πάντα: προγραμματισμένη συντήρηση στο Επίσημο Δίκτυο της Ford, μικτή ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας, κάρτα καυσαερίων, αντικατάσταση ελαστικών ανά 40.000 χλμ. και όχημα αντικατάστασης.

Ειδικά για τον επιχειρηματικό κλάδο, το μίσθωμα αναγνωρίζεται ως λειτουργική δαπάνη μειώνοντας το φορολογητέο εισόδημα, ενώ εξαλείφεται το άγχος της μεταπώλησης. Παράλληλα, η δυνατότητα ανανέωσης του στόλου ανά 3 έως 5 έτη διασφαλίζει τη διαρκή πρόσβαση στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες ασφάλειας και κινητικότητας.

Επιβατική γκάμα: Από compact SUV μέχρι ηλεκτρικά icons

Τα προγράμματα καλύπτουν όλο το φάσμα των επιβατικών μοντέλων της Ford, με χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Ford Puma (από €187/μήνα): Compact SUV με σπορ χαρακτήρα και τον έξυπνο χώρο αποσκευών MegaBox.

(από €187/μήνα): Compact SUV με σπορ χαρακτήρα και τον έξυπνο χώρο αποσκευών MegaBox. Ford Kuga (από €290/μήνα): Οικογενειακό SUV με έμφαση στους χώρους, διαθέσιμο σε Full Hybrid και Plug-in Hybrid εκδόσεις.

(από €290/μήνα): Οικογενειακό SUV με έμφαση στους χώρους, διαθέσιμο σε Full Hybrid και Plug-in Hybrid εκδόσεις. Ford Explorer & Ford Capri (από €340 και €352/μήνα αντίστοιχα): Οι νέες αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις της μάρκας, που συνδυάζουν τη μηδενική εκπομπή ρύπων με την προηγμένη τεχνολογία.

(από €340 και €352/μήνα αντίστοιχα): Οι νέες αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις της μάρκας, που συνδυάζουν τη μηδενική εκπομπή ρύπων με την προηγμένη τεχνολογία. Mustang Mach-E (από €424/μήνα): Η ηλεκτρική ναυαρχίδα της Ford, σχεδιασμένη για οδηγούς που αναζητούν κορυφαίες επιδόσεις και υψηλή ψηφιακή τεχνολογία.

Επαγγελματική γκάμα: Εργαλεία δουλειάς για κάθε ανάγκη

Για τους επαγγελματίες, η Ford Lease προσφέρει στοχευμένες επιλογές με υψηλή παραγωγικότητα:

Puma Gen-E Van (από €329/μήνα): Η νέα, αμιγώς ηλεκτρική λύση για αστικές διανομές με άνεση επιβατικού.

(από €329/μήνα): Η νέα, αμιγώς ηλεκτρική λύση για αστικές διανομές με άνεση επιβατικού. Transit Courier & Transit Connect (από €265 και €305/μήνα): Compact και αποδοτικά van με βελτιωμένους χώρους φόρτωσης.

(από €265 και €305/μήνα): Compact και αποδοτικά van με βελτιωμένους χώρους φόρτωσης. Transit Custom (από €353/μήνα): Το πρώτο σε πωλήσεις επαγγελματικό όχημα στην Ευρώπη.

(από €353/μήνα): Το πρώτο σε πωλήσεις επαγγελματικό όχημα στην Ευρώπη. Transit Van (από €486/μήνα): Η κλασική, πιο ανθεκτική και συνδεδεμένη επιλογή βαριάς χρήσης στην ιστορία της μάρκας.

(από €486/μήνα): Η κλασική, πιο ανθεκτική και συνδεδεμένη επιλογή βαριάς χρήσης στην ιστορία της μάρκας. Ranger (από €378/μήνα): Το κορυφαίο pick-up της αγοράς, διαθέσιμο πλέον και ως Plug-in Hybrid.

Η διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων διεκπεραιώνεται μέσω του Επίσημου Δικτύου Εμπόρων της Ford Motor Ελλάς, με τη συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων πωλήσεων για την εξατομίκευση των όρων μίσθωσης.