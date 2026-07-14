Ο Πιερ Βασέ της Red Bull Racing εξηγεί πώς προκύπτει η δυσαρέσκεια του Μαξ Φερστάπεν με το φετινό μονοθέσιο της αυστριακής ομάδας.

Το κλίμα εντός της Red Bull Racing μετά το Grand Prix Μ. Βρετανίας μόνο θετικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Η εγκατάλειψη του Μαξ Φερστάπεν και ο εκνευρισμός του με το μονοθέσιο και την ομάδα του πυροδότησαν τις φήμες που τον θέλουν να χάνει την πίστη του στους «ταύρους» και να εξετάζει το ενδεχόμενο να πάει είτε στη Mercedes ή στη McLaren.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποδεικνύεται πιο σύνθετη. Μετά από εννέα γύρους στη σεζόν του 2026, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής βρίσκεται καθηλωμένος στην 7η θέση της βαθμολογίας με 76 βαθμούς, έχοντας ήδη υποστεί τρεις εγκαταλείψεις. Παράλληλα, το πακέτο αναβαθμίσεων της Αυστρίας, μπορεί να βελτίωσε σημαντικά την RB22, όμως δεν την έκανε ανταγωνιστική σε όλες τις συνθήκες όπως είναι η Mercedes W17.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

To μεγάλο πρόβλημα του Φερστάπεν

Μιλώντας στο γαλλικό περιοδικό AutoHebdo, ο τεχνικός διευθυντής της Red Bull Racing, Πιερ Βασέ, εξήγησε την πηγή των προβλημάτων του Φερστάπεν. Ο Γάλλος αποκάλυψε ότι η απογοήτευση του Φερστάπεν πηγάζει από ένα σοβαρό τεχνικό παράδοξο: το μονοθέσιο (RB22) συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά στην πίστα απ' ό,τι δείχνουν τα ψηφιακά εργαλεία των μηχανικών.

«Ο Μαξ εντοπίζει ζητήματα που τον επηρεάζουν πολύ περισσότερο από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Στις προσομοιώσεις μας υπάρχουν πράγματα που δεν τα βλέπουμε ως σημαντικά προβλήματα, αλλά για εκείνον είναι. Αισθάνεται ορισμένα πράγματα μέσα από το τιμόνι, τα οποία εμείς δεν μπορούμε να εντοπίσουμε στον προσομοιωτή, παρόλο που η θεωρητική δυναμική του μονοθεσίου παραμένει ακριβώς ίδια».

Η μόνη απαίτηση του Φερστάπεν

Ο Φερστάπεν απέχει πλέον περισσότερους από 100 βαθμούς από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι και περιγράφει την RB22 ως ένα μονοθέσιο «απίστευτα δύσκολο στην οδήγηση» χωρίς ισορροπία και ισχύ. Ο Βασέ εμφανίζεται κατηγορηματικός για την αφοσίωση του οδηγού του στη Red Bull. Ο τεχνικός ηγέτης του Μίλτον Κινς ξεκαθάρισε ότι η σχέση των δύο πλευρών δεν έχει υποστεί ρωγμές, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιο του Φερστάπεν (σ.σ. έως το 2028) περιλαμβάνει ρήτρες αποχώρησης:

«Ο Μαξ δεν είναι εκνευρισμένος επειδή απλώς δεν κερδίζει. Το πιο σημαντικό πράγμα για εκείνον είναι να παραμένει πεπεισμένος ότι μπορούμε να του δώσουμε ένα μονοθέσιο με το οποίο είναι ικανός να νικήσει. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει», εξήγησε.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.