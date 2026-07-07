ΚΤΜ 790 Duke: Νυστέρι για κάθε χέρι

Κοφτερή, άμεση, ακριβής: Με μια λέξη, νυστέρι. Ναι, η KTM 790 Duke είναι όλα αυτά, αλλά όχι μόνο. Αλλού βρίσκεται η έκπληξη.

H KTM 790 Duke παρουσιάστηκε το 2017, έκανε ένα διάλειμμα το 2021 ελέω 890 Duke και το 2023 επανήλθε στις εκθέσεις της μάρκας. Το 2024 -μοντέλο 2025- δέχτηκε «περιποιήσεις» ώστε να καλύπτει με άνεση τις προδιαγραφές Euro 5, μια νέα οθόνη TFT 5" και Anti-wheelie με 6 επίπεδα ρύθμισης. Επίσης, μικρές διαφορές σε χρώματα και στο κάλυμμα του προβολέα ολοκλήρωσαν τις αλλαγές, έως την έλευση του μοντέλου 2027, στα τέλη του 2026, που έχει πλέον σημαντικές αισθητικές διαφορές, διαφορετική γεωμετρία και καλύτερη κάλυψη από τον αέρα.

Η πρώτη έκπληξη

Στην Duke που μπορείτε να αγοράσετε σήμερα και το οποίο οδηγήσαμε, το πρώτο πράγμα που μας έκανε εντύπωση είναι η εργονομία και η πληρότητα. Το τρίγωνο που ορίζεται από το τιμόνι, τα μαρσπιέ και τη σέλα, επιτρέπει αξιοπρεπή χώρο για τα πόδια, πολύ φυσικές γωνίες στα άνω και κάτω άκρα, με αποτέλεσμα αναβάτες του δικού μου ύψους, στα 1,78 μέτρα, να βρουν τη θέση οδήγησης άψογη. Η σέλα έχει άφθονο χώρο μπροστά/πίσω για να φιλοξενήσει ψηλότερους αναβάτες, ενώ υπάρχει και επιλογή χαμηλότερης σε ύψος, για βραχύσωμους.

Μια έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών εμφανίζει σχετικές πληροφορίες, όπως λειτουργίες οδήγησης (Rain, Street, Sport και στη δική μας περίπτωση Track) και ρυθμίσεις ελέγχου πρόσφυσης. Το ride by wire γκάζι συνοδεύεται από μια μονάδα IMU για την τροφοδότηση με στοιχεία στη μονάδα του Traction Control και του ABS, με ευαισθησία στην κλίση και στις στροφές.

Η μοτοσικλέτα της δοκιμής μας, όπως και όλες αυτές που μπορείτε να αγοράσετε, διέθετε ως στάνταρ προσφορά της αντιπροσωπείας το Tech Pack με QuickShifter (up/down) και ένα επιπλέον πρόγραμμα οδήγησης και το Track Mode, από το οποίο μπορείς να ρυθμίσεις πολλές παραμέτρους όπως:

Traction Control σε 9 θέσεις

Απόκριση γκαζιού

Φρένο κινητήρα

Anti wheelie on/off

Ρύθμιση Quick Shifter

ή να επιλέξεις Launch Control!!!.

Είχε επίσης την προαιρετική slip on εξάτμιση της Akrapovic, διαφορετική σέλα και special μανέτες φρένου και συμπλέκτη. Προαιρετικά επίσης διατίθεται το cruise control και το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών, ενώ υπάρχουν δεκάδες μικρά και μεγάλα αξεσουάρ για να γίνει η 790 κυριολεκτικά «δική σου».

Η δεύτερη έκπληξη

Η 790 Duke διαπρέπει με μια αξιοζήλευτη αναλογία απόλαυσης/χιλιόμετρο. Λογικό, καθώς είναι μια Ready to Race KTM, στην οποία ο κατασκευαστής της έχει προσδώσει το προσωνύμιο «νυστέρι». Ωστόσο δεν είναι διόλου σκληρή, ακραία ή απαιτητική. Ακριβώς τα αντίθετα. Το τιμόνι έχει επαρκές κόψιμο, τα πάντα βρίσκονται εκεί που τα περιμένεις και η απόκριση και η ελαστικότητα του κινητήρα είναι ανέλπιστα καλές λίγο πάνω από το ρελαντί. Στενή και με άμεσες ατιδράσεις, θυμίζει υπερκυβισμένο «παπί» στην πόλη, όπου απολαμβάνεις να την οδηγείς με τις ώρες.

Η ανάρτηση συντίθεται με λύσεις ιδανικού συμβιβασμού ανάμεσα σε κόστος και απόδοση. Κατασκευασμένη από την θυγατρική της KTM, την WP, χρησιμοποιεί ένα ανεστραμμένο πιρούνι 43 χιλιοστών εμπρός που δεν έχει ρυθμίσεις, ενώ το πίσω αμορτισέρ είναι ρυθμιζόμενο μόνο ως προς την προφόρτιση του ελατηρίου. Αμφότερες διαθέτουν ελατήρια προοδευτικής σκληρότητας για να αντεπεξέρχονται σε μια ποικιλία φορτίων και τύπων οδοστρώματος. Το θετικό είναι ότι λειτουργούν σωστά, είτε το ζητούμενο είναι η χαλαρή μετακίνηση στην πόλη, είτε η επιθετική οδήγηση σε δρόμο με στροφές.

Μια αντίστοιχη επιλογή έχουμε και σε επίπεδο φρένων, όπου ακτινικά τοποθετημένες δαγκάνες της J.Juan σφίγγουν δίσκους διαμέτρου 300 χλστ. εμπρός. Έχουν επαρκή ισχύ και καλή αίσθηση, ενώ και η επέμβαση του ABS γίνεται πάρα πολύ αργά και πάντα άψογα. Στο πλαίσιο δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι το γνωστό χωροδικτύωμα της KTM, ενώ θετικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει στάνταρ σταμπιλιζατέρ στο τιμόνι. Τα ελαστικά έχουν πλάτος 120 χλστ. εμπρός και 180 πίσω, προφίλ 70 και 55 αντίστοιχα, με διάμετρο 17 ίντσες.

Ο δικύλινδρος κινητήρας των 799 κ.εκ. με γωνία στροφάλου 285°, θέλει να θυμίζει σε λειτουργία τα V σύνολα της μάρκας με την περιεχόμενη γωνία των 75 μοιρών και τα καταφέρνει εξαιρετικά. Διπλοί άξονες κρατούν τους κραδασμούς μακριά, ενώ οι 105 ίπποι ισχύος στις 9.000 σ.α.λ. και τα 87 Nm ροπής στις 8.000 σ.α.λ. συνθέτουν κορυφαία απόδοση για δικύλινδρο σύνολο αυτού του κυβισμού.

Αν στα παραπάνω συνυπολογίσουμε το ιδιαίτερα χαμηλό βάρος των 187 κιλών με γεμάτο ρεζερβουάρ, τότε είναι προφανές ότι το αποτέλεσμα είναι το λιγότερο εκρηκτικό. Ναι, αν το επιθυμείς. Διότι υπό κανονικές συνθήκες ο κινητήρας του 790 γουργουρίζει χαρούμενος στις χαμηλομεσαίες στροφές, ενώ μετά τις 6.000 περίπου αλλάζει χροιά και αποκαλύπτει με μεγαλοπρεπή τρόπο την ισχυρή του πλευρά.

Ο αναβάτης, ωστόσο, δεν νοιώθει ότι έχει στα χέρια του ένα θηρίο. Μπορεί ο κινητήρας να είναι χούλιγκαν, ανάλογα πάντα με το πρόγραμμα οδήγησης και το ρυθμό ανοίγματος του γκαζιού, αλλά ολόκληρη η μοτοσικλέτα μπορεί να υποστηρίξει με εξαιρετική πληροφόρηση προς τον αναβάτη, κάθε είδος οδήγησης. Μπορείς λοιπόν να απενεργοποιήσεις τα ηλεκτρονικά συστήματα και να παίζεις όλη μέρα με endo, σούζες και πλαγιολισθήσεις, να απολαύσεις μικρομετρική οδήγηση στην πίστα, να στρίβεις με ασφάλεια στο βουνό ή απλώς να πηγαίνεις και να έρχεσαι στη δουλειά σου καθημερινά, ήρεμα και χαλαρωτικά.

Αυτό που σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις -όπως και με κάθε naked μοτοσικλέτα ανεξαρτήτως κυβισμού- είναι μεγάλα ταξίδια. Κυρίως λόγω ελλιπούς κάλυψης από τον αέρα, αλλά και λόγω συμπαγούς μεγέθους, που δεν συμπαθεί τριβάλιτσα, tank bag και συνεπιβάτες.

Η ολοκλήρωση των εκπλήξεων

Σε προσωπικό επίπεδο, αν με ρωτούσαν ποια -μία και μόνη- μοτοσικλέτα θα ήθελες να οδηγείς για το υπόλοιπο της ζωής σου χωρίς δυνατότητα αλλαγής, η KTM 790 Duke θα ήταν η πρώτη επιλογή μου. Μπορεί «στα χαρτιά» να δείχνει φτωχός συγγενής σε σχέση με την 990 ή την Super Duke, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε συνθήκες δρόμου δεν χρειάζεσαι κάτι περισσότερο, ενώ ακόμα και στην πίστα αν δεν έχεις πρότερη αγωνιστική εμπειρία ή χρόνια συμμετοχής σε track days, αυτή θα είναι πάντα ένα κλικ πάνω από τις δυνατότητές σου. Ταυτόχρονα την απολαμβάνεις στην καθημερινότητα χάρη στην ευελιξία και στο χαμηλό της βάρος, η αναλογία κιλών ανά ίππο είναι ιδανική, ενώ όταν δεις και την τιμή, θα κολλήσεις.

Τα 8.990 ευρώ με το Tech Pack στο βασικό εξοπλισμό είναι ένα νούμερο σχεδόν χάρισμα, για μια τόσο χαρισματική μοτοσικλέτα. Μπορώ με βεβαιότητα να πω, έχοντας πρόσφατα οδηγήσει σχεδόν όλα τα μεσαία naked, ότι σε αυτή την τιμή δεν πρόκειται να βρείτε κάτι συνολικά καλύτερο. Βάλτε ως topping και τα 4 χρόνια εγγύηση και έχετε στη διάθεσή σας μια ακαταμάχητη πρόταση.

