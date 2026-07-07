Σαν Σήμερα: H ιστορική νίκη του Χάμιλτον στο Σίλβερστον (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Πολλοί αγώνες ταχύτητας και ειδικά της Formula 1 έχουν αφήσει εποχή. Σήμερα θα μάθουμε για επτά Grand Prix τα οποία έχουν τις δικές τους ξεχωριστές ιστορίες, με πρωταγωνιστικό ρόλο για μία ακόμη φορά να έχει η Γαλλία. Επιπλέον έχουμε τη γέννηση ενός θρύλου των 24 Ωρών Λε Μαν, το θάνατο ενός πολυαγαπημένου οδηγού και έναν αγώνα στο MotoGP.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 7/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1967, γεννήθηκε ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία των 24 Ωρών Λε Μαν, Τομ Κρίστενσεν. Ο ζωντανός θρύλος των αγώνων αντοχής ξεκίνησε την καριέρα του στα ‘90s με την φιλοδοξία να φτάσει μέχρι την F1. Έχοντας κερδίσει πολλούς αγώνες στα αυτοκίνητα τουρισμού, την F3 και την F3000, ο Κρίστενσεν δυστυχώς περιορίστηκε σε ρόλο δοκιμαστή οδηγού για μικρομεσαίες ομάδες και δεν προβιβάστηκε ποτέ στην F1. Το 1997, αφού βρέθηκε απροειδοποίητα στην Team Joest ως αντικαταστάτης του Ντέιβι Τζόουνς στην Porsche για το Μαν, στέφθηκε νικητής και έκτοτε ξεκίνησε μια αξιοσημείωτη πορεία στον ευρύτερο χώρο αυτού του είδους αγώνων. Μέχρι να αποσυρθεί το 2014, ο «Mr Le Mans» κέρδισε άλλες 8 φορές στο σπουδαίο αγώνα με την Audi και το 2013 στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο WEC.

Σαν σήμερα το 1968, το GP Γαλλίας της F1 φιλοξενήθηκε για τελευταία φορά στη Ρουέν. Επικρατώντας στις απαιτητικές βρόχινες συνθήκες, ο Τζάκι Ιξ της Ferrari κατάφερε να κατακτήσει την παρθενική του νίκη στο πρωτάθλημα, σε έναν αγώνα που δυστυχώς αμαυρώθηκε από τον φρικτό θάνατο του Τζο Σλεσέρ. Ο Γάλλος, μόλις στο τρίτο του Grand Prix, οδηγούσε μια πειραματική Honda RA302, την οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να οδηγήσει ο πολύπειρος Τζον Σέρτις και είχε μια άσχημη σύγκρουση μόλις στον δεύτερο γύρο. Το ατύχημα προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά εξαιτίας του πλαισίου μαγνησίου της Honda, αφήνοντας μηδαμινές πιθανότητες επιβίωσης στον Σλεσέρ.

Σαν σήμερα το 1974, με αφορμή την ελλιπέστατη αξιοπιστία της καινούριας Lotus 76, ο επικεφαλής, Κόλιν Τσάπμαν, πίεσε την ομάδα να επιστρατεύσει την παμπάλαια πλέον Lotus 72 με κάποιες τροποποιήσεις για το GP Γαλλίας. Ο αγώνας διεξήχθη για πρώτη φορά στη Ντιζόν-Πρενουά, σε μια χάραξη τόσο μικρή σε μήκος που προσέφερε γυρολόγια κάτω του ενός λεπτού. Η αναδιαμορφωμένη Lotus 72E κατάφερε παραδόξως να αποδώσει, με τον Ρόνι Πέτερσον να προσπερνά τον Νίκι Λάουντα της Ferrari στον 16ο γύρο και να κατακτά άνετα τη νίκη με διαφορά 20 δευτερολέπτων.

Σαν σήμερα το 1985, ο Νέλσον Πικέ πήρε πρώτος την καρό σημαία στο GP Γαλλίας του Πολ Ρικάρ και προσέφερε στην ιστορική ομάδα της Brabham την 35η και τελευταία της νίκη στην F1. Δεύτερος τερμάτισε ο Κέκε Ρόσμπεργκ και τρίτος τερμάτισε ο Έλιο Ντε Άντζελις.

Σαν σήμερα το 1991, το GP Γαλλίας φιλοξενήθηκε στην καινούρια πίστα του Μάνι-Κουρ και προσέφερε μια εντυπωσιακή μονομαχία για τη νίκη ανάμεσα στους Νάιτζελ Μάνσελ και Αλέν Προστ. Οι δύο οδηγοί εναλλάσσονταν στην πρωτοπορία, με τον Βρετανό να κάνει το καθοριστικό προσπέρασμα από την εξωτερική στη στροφή 5. Παρέμεινε στην κορυφή μέχρι τέλους, ενώ ο Άιρτον Σένα ήταν τρίτος.

Σαν σήμερα το 2002, στο GP Μεγάλης Βρετανίας, ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια έδειχνε πως θα σταματήσει το νικηφόρο σερί της Ferrari. Ο Κολομβιανός εκκίνησε από την pole position, αλλά η βροχή χάλασε τα σχέδιά του στον ένατο γύρο. Έτσι, οι Μίκαελ Σουμάχερ και Ρούμπενς Μπαρικέλο έχοντας τα καλύτερα ελαστικά βροχής της Bridgestone τον πέρασαν και έκαναν το 1-2 για τη Scuderia. Ο Μοντόγια ήταν ο μοναδικός που δεν δέχθηκε γύρο από τις πανίσχυρες F2002.

Σαν σήμερα το 2013, ο πρωταθλητής, Σεμπάστιαν Φέτελ, σημείωσε την πρώτη εντός έδρας νίκη του στην F1 κερδίζοντας στο Νίρμπουργκρινγκ, για το GP Γερμανίας. Ο άσσος της Red Bull Racing δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα καθώς δέχθηκε την έντονη πίεση των δύο οδηγών της Lotus, Κίμι Ράικονεν και Ρομέν Γκροζάν. Οι οδηγοί της βρετανικής ομάδας έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους, όμως δεν κατάφεραν να «λυγίσουν» τον Φέτελ κι έμειναν στις θέσεις 2 και 3.

Σαν σήμερα το 2019, ο Μαρκ Μάρκεθ κέρδισε με άνεση στο GP Γερμανίας του MotoGP και έκανε συνολικά 10 τις νίκες του στο Σάχσενρινγκ. Ως αποτέλεσμα ισοφάρισε τις 10 νίκες του Βαλεντίνο Ρόσι στο Μουτζέλο για το ρεκόρ συνεχόμενων νικών σε μια πίστα. Δεύτερος ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες και τρίτος ο Καλ Κράτσλοου.

Σαν Σήμερα το 2021, έφυγε από τη ζωή ο πρώην οδηγός της Formula 1, Κάρλος Ρόιτμαν. Αγωνίστηκε στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ από το 1972 έως το 1982 και συμπλήρωσε 146 εμφανίσεις σε Grand Prix με τις Brabham, Ferrari, Lotus και Williams. Κατέκτησε συνολικά 12 νίκες και ανέβηκε 45 φορές στο βάθρο.

Σαν Σήμερα το 2024, πραγματοποιήθηκε το ανατρεπτικό Grand Prix Μ. Βρετανίας της Formula 1 στο Σίλβερστον. Νικητής αναδείχθηκε ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes σε έναν συναρπαστικό αγώνα με μεταβαλλόμενο καιρό. Ο Χάμιλτον, εκμεταλλευόμενος την εμπειρία του, διαχειρίστηκε άψογα τη στρατηγική αλλαγής ελαστικών στο τέλος του αγώνα όταν η πίστα στέγνωσε. Ξεκινώντας από τη δεύτερη θέση, πίσω από τον teammate του Τζορτζ Ράσελ, πήρε την πρωτοπορία στα μισά του αγώνα ενώ ο Ράσελ εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος. Ο Χάμιλτον κράτησε πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing που τον καταδίωκε, εξασφαλίζοντας την 104η νίκη της καριέρας του και την ένατη στο Σίλβερστοουν, σπάζοντας το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες σε μία πίστα. Η νίκη του αυτή ήταν η πρώτη μετά από 56 αγώνες και ήταν συναισθηματικά φορτισμένη, με τον Χάμιλτον να γιορτάζει μπροστά στο ενθουσιώδες βρετανικό κοινό, επιβεβαιώνοντας την αντοχή και το ταλέντο του.

Φωτογραφίες: Mercedes-AMG F1 media