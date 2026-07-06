LIVE «Pole Position by Allwyn»: Η νίκη του Leclerc στο Σίλβερστον βάζει φωτιά στο πρωτάθλημα

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την εκπομπή του Gazzetta για τη Formula 1, μία προσφορά της Allwyn, με την εκτενή ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτυπάει σήμερα στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η τρίτη εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επιστρέφει με την ανάλυση του Grand Prix Μ. Βρετανίας και της νίκης του Σαρλ Λεκλέρ.

Συντονιστείτε στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn» στις 16:30 και μπείτε στην παρέα της ανάλυσης του Grand Prix Αυστρίας. Βρείτε την εκπομπή στο παρακάτω βίντεο.