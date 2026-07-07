Τα διαπραγματευτικά «όπλα» για να αποχωρήσει από τη Red Bull Racing φαίνεται πως χάνει ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είδε την πόρτα της Mercedes-AMG κλειστή.

Ο Μαξ Φερστάπεν φαίνεται πως βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ο Ολλανδός, μετά το κακό αγωνιστικό τριήμερο στη Μ. Βρετανία όπου εγκατέλειψε, φαίνεται πως βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ενώ η σχέση του με τη Red Bull Racing βρίσκεται στη χειρότερη περίοδό της.

O Ολλανδός έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει ρήτρα αποχώρησης από τη Red Bull Racing στο τέλος της σεζόν και όπως προκύπτει οι εκπρόσωποί του κινούνται στο παρασκήνιο. Οι συζητήσεις με τη McLaren Racing φαίνεται πως ήταν πραγματικές, ενώ έγινε κίνηση προς μία ακόμη κορυφαία ομάδα.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Το «στοπ» του Βολφ στον Φερστάπεν

Σύμφωνα με το ιταλικό motorsport, ο Φερστάπεν προσέφερε τις υπηρεσίες του στον Τότο Βολφ και τη Mercedes-AMG, αρχής γενομένης από το 2027. Μάλιστα, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, ο Ολλανδός προσφέρθηκε με μειωμένο μισθό στα 50 εκατ. δολάρια το χρόνο για τριετές συμβόλαιο.

Η απάντηση που έλαβε ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής από τον Βολφ ήταν αρνητική. Η Mercedes, έχοντας πλέον το ταχύτερο μονοθέσιο στο grid, βρίσκεται σε θέση απόλυτης ισχύος και δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε εσωτερικές «επαναστάσεις» που θα μπορούσαν να χαλάσουν τη χημεία στο γκαράζ της.

Ο Κίμι Αντονέλι δεσμεύεται με πολυετές συμβόλαιο, ενώ και ο Ράσελ έχει συμβόλαιο για τη σεζόν του 2027 στο Μπράκλεϊ.

To μεγάλο αδιέξοδο

Ο Φερστάπεν βρίσκεται πλέον εγκλωβισμένος στην πιο δύσκολη θέση της καριέρας του. Οι σχέσεις του με τη Red Bull Racing δεν είναι καθόλου καλές, ενώ παράλληλα οι επιλογές του στην αγορά είναι πολύ περιορισμένες.

Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του Φερστάπεν αν θέλει να μείνει στην ομάδα που τον ανέδειξε και κέρδισε τέσσερις τίτλους μαζί της.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.