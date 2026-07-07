Νέος τιμοκατάλογος μοτοσικλετών Honda

Η Honda Motorcycles Greece ανακοινώνει τον νέο τιμοκατάλογο με ισχύ από 1/07/2026.

Η Honda Motorcycles Greece ανακοινώνει τον νέο τιμοκατάλογο με ισχύ από 1/07/2026.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ CB1000 GT & CB1000 F

CB1000 GT

Η ολοκαίνουρια Sport Touring μοτοσυκλέτα της Honda θα διατίθεται στην λιανική τιμή των 15.990 €

CB1000 F

Η νέα retro-naked πρόταση της Honda θα διατίθεται στην λιανική τιμή των 13.990 €



Αναλυτικά τις τιμές των μοντέλων θα τις δείτε στον τιμοκατάλογο ή στη επίσημη ιστοσελίδα μας www.honda-motorcycles.gr