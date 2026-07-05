Εκστασιασμένος μετά τη νίκη του στο Σίλβερστον ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ, έπειτα από μία περίοδο γεμάτη ατυχήματα και κακά αποτελέσματα.

Με μία σταθερή και εντυπωσιακή εμφάνιση ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε τη νίκη στο Grand Prix Μ. Βρετανίας. Ο Μονεγάσκος ξεκίνησε 2ος, πέρασε στην πρωτοπορία πριν την πρώτη στροφή και έμεινε εκεί μέχρι το φινάλε του αγώνα.

Παρότι δεν είχε το φινάλε που περίμενε, με το Αυτοκίνητο Ασφαλείας να μένει στην πίστα μέχρι τον τελευταίο γύρο, ο Λεκλέρ δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο και έφτασε στην πρώτη του νίκη μετά το 2024.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Ο Λεκλέρ χαμογελά μετά από καιρό

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Λεκλέρ μίλησε για τον αγώνα του στο Σίλβερστον. Ο οδηγός της Ferrari δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του για το γεγονός πως επέστρεψε όχι μόνο στις νίκες αλλά και στην αίσθηση που του έλλειψε από την SF-26.

«Ίσως το φινάλε να μην ήταν αυτό που θα είχα ονειρευτεί. Αλλά το να κερδίζω μετά τα τελευταία Σαββατοκύριακα που ήταν ιδιαίτερα δύσκολα, και μετά από όλη τη δουλειά που κατέβαλα προσπαθώντας να βρω την αίσθηση στο μονοθέσιο. Είμαι πραγματικά χαρούμενος. Η αίσθηση ήταν εξαιρετικά καλή, είμαι πάρα, πάρα, πάρα πολύ χαρούμενος, επειδή τα πράγματα ήταν περίπλοκα τελευταία και δουλέψαμε τόσο σκληρά. Ξέρω ότι από έξω αυτό δεν φαίνεται, αλλά κάναμε απολύτως τα πάντα για να πάρουμε πίσω αυτή την αίσθηση. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τη δουλειά που έκανε όλη η ομάδα. Δεν ήταν εύκολο για μένα, αλλά όχι μόνο για μένα, και για την ομάδα που με φροντίζει κάθε μέρα, και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στο πρώτο σκαλί του βάθρου», είπε ο Λεκλέρ γεμάτος χαρά για τη νίκη του στο Σίλβερστον.

H ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας στην εκπομπή «Pole Position»

Συντονιστείτε την Δευτέρα 6/7 στις 16:30 στην εκπομπή του Gazzetta «Pole Position by Allwyn», στην οποία θα αναλύσουμε όλα όσα έγιναν στο τριήμερο του Σίλβερστον. Δείτε την εκπομπή πατώντας εδώ.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.