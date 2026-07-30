Σαν Σήμερα: Η επική πρώτη νίκη του Μπαρικέλο στην F1 (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει για μία ακόμη ημέρα στον κόσμο της Formula 1 το Grand Prix Γερμανίας, με συνολικά πέντε αγώνες σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες. Επιπλέον θα μάθουμε πώς ο Σεμπάστιαν Φέτελ "απέδρασε" από το Χανγκαρόρινγκ το 2017, παρά τα προβλήματα της Ferrari του. Τέλος, ένας θρύλος των αγώνων δύο τροχών γεννήθηκε πριν από 43 χρόνια.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 30/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1972, ο θρυλικός Τζάκι Ιξ σημείωσε την 8η και τελευταία του νίκη στην F1 κερδίζοντας επιβλητικά στην «Πράσινη Κόλαση» του Νίρμπουργκρινγκ. Μάλιστα, ο Βέλγος άσσος της Ferrari κατάφερε να κάνει και Grand Chelem στην απαιτητική γερμανική πίστα, εκκινώντας από την pole position και κάνοντας τον ταχύτερο γύρο του αγώνα χωρίς να χάσει ποτέ την πρωτοπορία του. Δεύτερος ήταν ο Κλέι Ρεγκατσόνι και τρίτος ο Ρόνι Πέτερσον.

Σαν σήμερα το 1978, σε ένα ακόμη GP Γερμανίας της F1 –αυτήν τη φορά στο Χοκενχάιμ–, ο Μάριο Αντρέτι κέρδισε για πέμπτη φορά στη σεζόν οδηγώντας την πανίσχυρη Lotus 79. Δεύτερος ήταν ο Τζόντι Σέκτερ της Wolf, o οποίος έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα ανάκαμψης, ενώ τρίτος ήταν ο Ζακ Λαφίτ.

Σαν σήμερα το 1981, γεννήθηκε στο Κεντάκι των ΗΠΑ ο Νίκι Χέιντεν, ένας από τους πιο αγαπητούς αναβάτες των αγώνων μοτοσικλετών. Το «παιδί από το Κεντάκι» είχε κάνει το ντεμπούτο του στο MotoGP το 2003 και έκτοτε συμμετείχε σε συνολικά 218 αγώνες, κατακτώντας 3 νίκες –δύο από αυτές μέσα στην πατρίδα του– καθώς και τον παγκόσμιο τίτλο του 2006 απέναντι στον Βαλεντίνο Ρόσι. Εγκατέλειψε το MotoGP στα τέλη του 2015 ώστε να οδηγήσει για τη Honda στα Superbikes, κερδίζοντας μάλιστα στον δεύτερο γύρο της Μαλαισίας στη Σεπάνγκ. Δυστυχώς ο Χέιντεν ενεπλάκη σε ένα τροχαίο δυστύχημα στην Ιταλία στα μέσα Μαΐου του 2017 και κατέστη εγκεφαλικά νεκρός, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στην Τσεζένα στις 22 του μηνός, σε ηλικία μόλις 35 χρονών.

Σαν σήμερα το 1989, οι Άιρτον Σένα και Αλέν Προστ προσέφεραν ακόμα μία από τις πολλές έντονες μονομαχίες τους ως ομόσταβλοι στη McLaren-Honda, με πεδίο δράσης αυτήν τη φορά τη Γερμανία και το Χοκενχάιμ. Ο Γάλλος είχε την πρωτοπορία στο τελευταίο μέρος του Grand Prix, αλλά ένα πρόβλημα στο κιβώτιο τον περιόρισε δεύτερο πίσω από τον αντίπαλό του. Τρίτος ήταν ο Νάιτζελ Μάνσελ.

Σαν σήμερα το 1995, ο Μίκαελ Σουμάχερ κέρδισε για πρώτη φορά το Grand Prix Γερμανίας, έπειτα από αστοχία στον άξονα μετάδοσης του poleman, Ντέιμον Χιλ. Ο Γερμανός θρύλος τερμάτισε μπροστά από τους Ντέιβιντ Κούλθαρντ και Γκέρχαρντ Μπέργκερ και έκανε ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τίτλου του.

Σαν σήμερα το 2000, πάλι στην παλιά πίστα του Χοκενχάιμ, ο Ρούμπενς Μπαρικέλο γιόρτασε επιτέλους την παρθενική του νίκη στην F1 και μάλιστα με συγκινητικό τρόπο, στην 123η εμφάνισή του σε Grand Prix. Το συγκεκριμένο GP Γερμανίας στιγματίστηκε από την εισβολή ενός θεατή στην πίστα, στον 25ο γύρο. Αργότερα αποκαλύφθηκε πως ο «θεατής» ήταν πρώην εργάτης της Mercedes-Benz που είχε απολυθεί. Για τον λόγο αυτόν ο ίδιος εισέβαλε τότε στην πίστα ως ένδειξη αγανάκτησης και διαμαρτυρίας. Το συμβάν εννοείται πως επέφερε την είσοδο του αυτοκίνητου ασφαλείας και προσωρινή αδρανοποίηση της δράσης, με τον αγώνα να επιστρέφει σε κανονικό ρυθμό στον 29ο γύρο.

2000 GERMANY



Rubens Barrichello (Ferrari) won his maiden victory after 123 races. #F1 #Rubinho



Michael Schumacher now led the WDC by 2 points ahead of Hakkinen & Coulthard. Barrichello was 10 points adrift. Ferrari led McLaren by 4 points in the WCC pic.twitter.com/IUG2TJ7mUr — Motorsports in the 2000s (@CrystalRacing) July 29, 2020

Ελάχιστα λεπτά μετά την επιστροφή της δράσης, οι ουρανοί «άνοιξαν» και η βροχή έκανε την εμφάνισή της. Μάλιστα, εξαιτίας του μεγάλου μήκους της πίστας τότε, υπήρχαν ακόμη τμήματα και στροφές χωρίς νερό και αυτό ανακάτεψε τις στρατηγικές μεταξύ των οδηγών. Ένας εξ αυτών που ρίσκαρε ήταν ο Μπαρικέλο της Ferrari, ο οποίος εκκίνησε μόλις 18ος. Ο Βραζιλιάνος επέλεξε να παραμείνει με τα σλικ ελαστικά και αυτό τον έφερε στην πρωτοπορία με ασφαλή διαφορά. Τελικά οι δύο McLaren των Μίκα Χάκινεν και Ντέιβιντ Κούλθαρντ περιορίστηκαν στις άλλες δύο θέσεις του βάθρου.

Σαν σήμερα το 2006, το GP Γερμανίας της F1 ήταν ο πρώτος αγώνας όπου η πρωταθλήτρια Renault συμμετείχε χωρίς το έξυπνο σύστημα «mass damper» στα μονοθέσιά της. η ιδέα αυτή αφορούσε στην τοποθέτηση ενός ειδικού βαριδίου στο εσωτερικό του ρύγχους του πλαισίου, με σκοπό την ομαλότερη συμπεριφορά της R26 στις αναπηδήσεις του οδοστρώματος και τα κράσπεδα. Η FIA, παρόλο που το σύστημα δεν παρουσίαζε κάτι αθέμιτο ως προς τους τεχνικούς κανονισμούς, θέλησε να το απαγορεύσει ως κινούμενο αεροδυναμικό βοήθημα και η Renault τελικά το απέσυρε μετά τις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής. Οι Φερνάντο Αλόνσο και Τζανκάρλο Φιζικέλα τερμάτισαν στις θέσεις 5 και 6, με τη Scuderia Ferrari να κάνει το 1-2 χάρη στους Μίκαελ Σουμάχερ και Φελίπε Μάσα. Το βάθρο έκλεισε από τον poleman, Κίμι Ράικονεν. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας του Ζακ Βιλνέβ στην F1.

Σαν σήμερα το 2017, ο Σεμπάστιαν Φέτελ ήρθε αντιμέτωπος με προβλήματα στο σύστημα διεύθυνσης της Ferrari SF70H και χρειάστηκε να συμβιβαστεί με αυτά σχεδόν σε όλο το GP Ουγγαρίας, ώστε να κατακτήσει μια δύσκολη νίκη. Ο Γερμανός είχε για… σωματοφύλακα τον Κίμι Ράικονεν, ο οποίος δεν επέτρεψε στους οδηγούς της Mercedes να απειλήσουν τα κόκκινα μονοθέσια. Στη γερμανική ομάδα έδωσαν εντολή στον Βάλτερι Μπότας να αφήσει τον Λιούις Χάμιλτον να παλέψει με τις δύο Ferrari. O Βρετανός δεν κατάφερε να προσπεράσει κι έτσι στον τελευταίο γύρο επέστρεψε την τελευταία θέση του βάθρου στον teammate του.

Φωτογραφίες: c4f1/X