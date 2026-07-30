Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας με τη Ferrari και δηλώνει έτοιμος για μεγάλη αντεπίθεση μετά τις διακοπές.

Ο Λούις Χάμιλτον εισέρχεται στο καλολαιρινό διάλειμμα της Formula 1 έχοντας τη 2η θέση της βαθμολογίας των οδηγών, διανύοντας την πιο ανταγωνιστική του περίοδο στη δεύτερη πλέον σεζόν του με τη Ferrari.

Παρά το γεγονός ότι έχει σημειώσει μόλις μία νίκη μέχρι στιγμής φέτος, ο Βρετανός επιδεικνύει εντυπωσιακή σταθερότητα, καθώς έχει τερματίσει εντός της πρώτης εξάδας σε κάθε αγώνα. Αυτή η συγκομιδή τον διατηρεί 50 βαθμούς πίσω από τον επικεφαλής του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι.

Οι αναβαθμίσειςπου έγιναν και αυτές που έρχονται

Η ιταλική ομάδα εργάζεται εντατικά φέρνοντας συνεχώς αναβαθμίσεις στο μονοθέσιό της προκειμένου να καλύψει τη διαφορά από τη Mercedes, μια προσπάθεια που ο Χάμιλτον αναγνωρίζει και εξάρει.

Στις δηλώσεις του, ο Λιούις Χάμιλτον αναφέρθηκε στην εικόνα του πρώτου μισού της σεζόν και την εξέλιξη του μονοθεσίου: «Το πρώτο μισό της σεζόν ήταν εκπληκτικό, δεδομένου ότι χάναμε πιθανότατα τρία με τέσσερα δέκατα στις ευθείες σε ρυθμό και ισχύ. Ξέρω ότι οι άνθρωποι στην ομάδα πιέζουν σκληρά για να φέρουν αναβαθμίσεις γι' αυτό. Φέρναμε αναβαθμίσεις σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο. Ελπίζουμε να έχουμε κι άλλες στο δεύτερο μισό και απλώς συνεχίζουμε να πιέζουμε».

«Επιστρέφω πιο δυνατός και καλύτερα προετοιμασμένος»

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνέχεια του πρωταθλήματος θα είναι ακόμα καλύτερη για τον ίδιο, καθώς ιστορικά το δεύτερο μισό της χρονιάς αποτελεί το ισχυρότερο σημείο του.

Ο Βρετανός ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του στέλνοντας μήνυμα ενόψει της συνέχειας: «Πιστεύω ότι το δεύτερο μισό θα είναι πιο δυνατό. Συνήθως το δεύτερο μισό της σεζόν είναι μια πιο ισχυρή περίοδος για μένα. Οπότε, όπως είπα, θα εκμεταλλευτώ πραγματικά αυτό το διάστημα για να κάνω επαναφορά και να προσπαθήσω να επιστρέψω πιο δυνατός, πιο γυμνασμένος και καλύτερα προετοιμασμένος πνευματικά».

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