Δείτε πώς οι δύο οδηγοί μονομάχησαν για την pole position για το Grand Prix Μ. Βρετανίας, η οποία κατέληξε στον Κίμι Αντονέλι.

Η μάχη για την pole position στο Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας αποδείχθηκε συναρπαστική, με δύο οδηγούς να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Η κυριαρχία της Mercedes-AMG αμφισβητήθηκε για έναν ακόμη αγώνα, όμως ο Κίμι Αντονέλι ήταν αυτός που έδωσε στη γερμανική ομάδα μία ακόμη pole στο 2026.

Ο Ιταλός οδηγός έκανε έναν εντυπωσιακό γύρο στο τέλος και έδωσε μια τρομερή μάχη με τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο οδηγός της Ferrari πάλεψε σκληρά για την pole, κάτι το οποίο δεν περίμενε σε καμία περίπτωση μετά τις κακές κατατακτήριες σπριντ της Παρασκευής.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η μάχη για την pole

Στο τέλος του Q3 τα πράγματα ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπα, με πολλές ανακατατάξεις να συμβαίνουν όσο τα μονοθέσια περνούσαν τη γραμμή χρονομέτρησης. Εν τέλει, ο Κίμι Αντονέλι ήταν αυτός που κατάφερε να πάρει την pole για μόλις 0,175 δλ από τον Λεκλέρ.

Ο Αντονέλι έγινε ο πρώτος Ιταλός που πήρε pole στην πίστα του Σίλβερστον μετά από 73 χρόνια και τον Αλμπέρτο Ασκάρι. Δείτε παρακάτω τη μάχη των δύο οδηγών από το onboard πλάνο του Λεκλέρ, που δείχνει τις διαφορές σε σχέση με τον Αντονέλι.

GHOST 👻 CAR



The battle for pole between Charles and Kimi was very tight! 🤏#F1 #BritishGP pic.twitter.com/045VWdiayp — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

Ο αγώνας του Σίλβερστον στο Gazzetta

Η εκκίνηση για το GP Μ. Βρετανίας είναι προγραμματισμένη για τις 17:00. Συντονιστείτε από τις 16:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.