Triumph: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές από την Ηλιοφίλ

Κώστας Παστρίμας
Triumph: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές από την Ηλιοφίλ
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Λίγο πριν από την αλλαγή της αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα, η απερχόμενη εισαγωγική εταιρεία προχωρά σε ένα εντυπωσιακό «ξεκαθάρισμα» αποθεμάτων με όφελος έως και 3.000 ευρώ.

Η Ηλιοφίλ Α.Ε., λίγο πριν ολοκληρώσει τη μακρόχρονη πορεία της ως επίσημος εισαγωγέας της Triumph στην Ελλάδα, προχωρά σε μια σημαντική κίνηση. Η εταιρεία προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους φίλους της βρετανικής μάρκας, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο καλοκαιρινό ξεκαθάρισμα των ετοιμοπαράδοτων μοτοσυκλετών της σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.

Το οικονομικό όφελος για τους αγοραστές είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς αγγίζει έως και τα 3.000 ευρώ για τα μεγάλα Tiger 1200 στις εκδόσεις Alpine και Desert Edition. Παράλληλα, το ιδιαίτερα δημοφιλές Roadster Trident 660 ξεκινά πλέον από τα 7.990 ευρώ, προσφέροντας άμεση έκπτωση 1.300 ευρώ, ενώ το Adventure Tiger 900 Rally Pro διατίθεται στα 15.990 ευρώ και συνοδεύεται επιπλέον από δωρεάν πλευρικές βαλίτσες αξίας 1.540 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό όφελος στα 2.540 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες προσφορές μειωμένων τιμών ισχύουν αποκλειστικά και μόνο μέχρι την εξάντληση των υφιστάμενων αποθεμάτων της εταιρείας. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι όσα μοντέλα της Triumph δεν περιλαμβάνονται στον σχετικό καλοκαιρινό κατάλογο της Ηλιοφίλ έχουν ήδη εξαντληθεί οριστικά από τις αποθήκες της και δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα νέας παραγγελίας.

Για όσους λοιπόν αναζητούσαν την κατάλληλη στιγμή για να αποκτήσουν μια ολοκαίνουργια Modern Classic, Roadster ή Adventure μοτοσυκλέτα της Triumph, η ευκαιρία αυτή φαντάζει ιδανική πριν ολοκληρωθεί η τρέχουσα μεταβατική περίοδος της αντιπροσώπευσης.

ΜΟΝΤΕΛΟΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑΟΦΕΛΟΣ ΠΕΛΑΤΗ
Roadsters
Trident 660€ 9.290€ 7.990€ 1.300
Trident 660 NEW€ 9.990€ 9.390€ 600
Trident 660 Triple Tribute€ 9.690€ 7.990€ 1.700
Trident 800 NEW€ 10.990€ 9.890€ 1.100
Street Triple RS€ 14.490€ 13.490€ 1.000
Street Triple RX NEW€ 15.990€ 14.990€ 1.000
Adventure
Tiger Sport 800€ 11.990€ 10.690€ 1.300
Tiger Sport 800 Tour NEW€ 14.390€ 12.990€ 1.400
Tiger 900 Alpine Edition NEW€ 16.990€ 15.990€ 1.000
Tiger 900 Rally Pro€ 16.990€ 15.990€ 1.000
Tiger 900 Desert Edition NEW€ 17.690€ 16.690€ 1.000
Tiger 1200 Alpine Edition NEW€ 20.990€ 17.990€ 3.000
Tiger 1200 Desert Edition NEW€ 21.990€ 18.990€ 3.000
Modern Classics
Speed 400€ 5.790€ 5.490€ 300
Thruxton 400 NEW€ 6.690€ 6.190€ 500
Tracker 400 NEW€ 6.390€ 5.990€ 400
Speed Twin 900€ 10.690€ 9.690€ 1.000
Speed Twin 1200€ 14.990€ 13.690€ 1.300
Scrambler 400 X€ 6.490€ 5.990€ 500
Scrambler 400 XC€ 7.190€ 6.690€ 500
Bonneville T100 NEW€ 11.790€ 10.990€ 800
Bonneville T120 NEW€ 14.990€ 13.690€ 1.300
Bonneville T120 Black NEW€ 14.990€ 13.690€ 1.300
Bonneville Speedmaster MY25€ 15.990€ 13.990€ 2.000

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@Photo credits: Triumph

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