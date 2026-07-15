Triumph: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές από την Ηλιοφίλ
Η Ηλιοφίλ Α.Ε., λίγο πριν ολοκληρώσει τη μακρόχρονη πορεία της ως επίσημος εισαγωγέας της Triumph στην Ελλάδα, προχωρά σε μια σημαντική κίνηση. Η εταιρεία προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους φίλους της βρετανικής μάρκας, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο καλοκαιρινό ξεκαθάρισμα των ετοιμοπαράδοτων μοτοσυκλετών της σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.
Το οικονομικό όφελος για τους αγοραστές είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς αγγίζει έως και τα 3.000 ευρώ για τα μεγάλα Tiger 1200 στις εκδόσεις Alpine και Desert Edition. Παράλληλα, το ιδιαίτερα δημοφιλές Roadster Trident 660 ξεκινά πλέον από τα 7.990 ευρώ, προσφέροντας άμεση έκπτωση 1.300 ευρώ, ενώ το Adventure Tiger 900 Rally Pro διατίθεται στα 15.990 ευρώ και συνοδεύεται επιπλέον από δωρεάν πλευρικές βαλίτσες αξίας 1.540 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό όφελος στα 2.540 ευρώ.
Οι συγκεκριμένες προσφορές μειωμένων τιμών ισχύουν αποκλειστικά και μόνο μέχρι την εξάντληση των υφιστάμενων αποθεμάτων της εταιρείας. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι όσα μοντέλα της Triumph δεν περιλαμβάνονται στον σχετικό καλοκαιρινό κατάλογο της Ηλιοφίλ έχουν ήδη εξαντληθεί οριστικά από τις αποθήκες της και δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα νέας παραγγελίας.
Για όσους λοιπόν αναζητούσαν την κατάλληλη στιγμή για να αποκτήσουν μια ολοκαίνουργια Modern Classic, Roadster ή Adventure μοτοσυκλέτα της Triumph, η ευκαιρία αυτή φαντάζει ιδανική πριν ολοκληρωθεί η τρέχουσα μεταβατική περίοδος της αντιπροσώπευσης.
|ΜΟΝΤΕΛΟ
|ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
|ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ
|ΟΦΕΛΟΣ ΠΕΛΑΤΗ
|Roadsters
|Trident 660
|€ 9.290
|€ 7.990
|€ 1.300
|Trident 660 NEW
|€ 9.990
|€ 9.390
|€ 600
|Trident 660 Triple Tribute
|€ 9.690
|€ 7.990
|€ 1.700
|Trident 800 NEW
|€ 10.990
|€ 9.890
|€ 1.100
|Street Triple RS
|€ 14.490
|€ 13.490
|€ 1.000
|Street Triple RX NEW
|€ 15.990
|€ 14.990
|€ 1.000
|Adventure
|Tiger Sport 800
|€ 11.990
|€ 10.690
|€ 1.300
|Tiger Sport 800 Tour NEW
|€ 14.390
|€ 12.990
|€ 1.400
|Tiger 900 Alpine Edition NEW
|€ 16.990
|€ 15.990
|€ 1.000
|Tiger 900 Rally Pro
|€ 16.990
|€ 15.990
|€ 1.000
|Tiger 900 Desert Edition NEW
|€ 17.690
|€ 16.690
|€ 1.000
|Tiger 1200 Alpine Edition NEW
|€ 20.990
|€ 17.990
|€ 3.000
|Tiger 1200 Desert Edition NEW
|€ 21.990
|€ 18.990
|€ 3.000
|Modern Classics
|Speed 400
|€ 5.790
|€ 5.490
|€ 300
|Thruxton 400 NEW
|€ 6.690
|€ 6.190
|€ 500
|Tracker 400 NEW
|€ 6.390
|€ 5.990
|€ 400
|Speed Twin 900
|€ 10.690
|€ 9.690
|€ 1.000
|Speed Twin 1200
|€ 14.990
|€ 13.690
|€ 1.300
|Scrambler 400 X
|€ 6.490
|€ 5.990
|€ 500
|Scrambler 400 XC
|€ 7.190
|€ 6.690
|€ 500
|Bonneville T100 NEW
|€ 11.790
|€ 10.990
|€ 800
|Bonneville T120 NEW
|€ 14.990
|€ 13.690
|€ 1.300
|Bonneville T120 Black NEW
|€ 14.990
|€ 13.690
|€ 1.300
|Bonneville Speedmaster MY25
|€ 15.990
|€ 13.990
|€ 2.000