Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κριθεί το μέλλον των αγώνων στη Μέση Ανατολή που βρίσκονται στο καλεντάρι της Formula 1.

Το αγωνιστικό ημερολόγιο της Formula 1 για το 2026 περιπλέκεται δραματικά. Η πρόσφατη αναζωπύρωση του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών καθιστά αδύνατο τον προγραμματισμό των ημερομηνιών για την ολοκλήρωση της σεζόν. Ενώ το αρχικό πλάνο περιλάμβανε 24 Grand Prix, το ξέσπασμα του πολέμου του Κόλπου στα τέλη Ιανουαρίου οδήγησε ήδη στη ματαίωση των αγώνων στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία.

Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση είχε εξομαλυνθεί. Αυτό έδωσε έναν αέρα αισιοδοξίας στην FOM, η οποία ήθελε να τοποθετήσει τον αγώνα του Μπαχρέιν ανάμεσα σε αυτούς του Αζερμπαϊτζάν και της Σιγκαπούρης. Η ανακοίνωση ήταν προγραμματισμένη για τις επόμενες ημέρες, όμως η πρόσφατη αναζωπύρωση της έντασης έβαλε τέλος στο πλάνο αυτό.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Το αδιέξοδο με τις εναλλακτικές λύσεις

Οι διοργανωτές και οι ομάδες αναζητούν εναλλακτικές πίστες για να καλυφθεί το κενό, όμως οι λύσεις δεν είναι απλές. Η Τουρκία, η οποία είχε αυτοπροταθεί ως η πρώτη αναπληρωματική επιλογή, δεν εξετάζεται πλέον σοβαρά. Η πίστα της Κωνσταντινούπολης απαιτεί μια σειρά από άμεσες αναβαθμίσεις στα κερμπ και τα συστήματα ασφαλείας, οι οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μόνο με κρατική παρέμβαση.

Από την άλλη πλευρά, οι ομάδες είναι αρνητικές στο ενδεχόμενο διπλού αγώνα στην ίδια τοποθεσία. Τόσο οι ίδιες όσο και η Liberty Media είναι υποχρεωμένες να εγγυηθούν ένα καλεντάρι τουλάχιστον 22 αγώνων, προκειμένου να αποφύγουν τις ρήτρες με τους χορηγούς και τα τηλεοπτικά δίκτυα που έχουν υπογράψει συμβόλαια με ρητό ελάχιστο όριο διοργανώσεων.

Το φινάλε της σεζόν απειλείται

Η γεωπολιτική αστάθεια απειλεί πλέον και το φινάλε της χρονιάς, το οποίο περιλαμβάνει δύο συνεχόμενους αγώνες στη Μέση Ανατολή. Τα Grand Prix στο Κατάρ και το Αμπού Ντάμπι παραμένουν προς το παρόν στο πρόγραμμα (για τις 29 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου αντίστοιχα), ωστόσο η διεξαγωγή τους θεωρείται ιδιαίτερα αμφίβολη.

Οι προτάσεις για επιστροφή στην Ευρώπη με αγώνες στο Πορτιμάο ή την Ίμολα δεν συγκεντρώνουν ρεαλιστικές πιθανότητες. Μετά το Grand Prix Ισπανίας στη Μαδρίτη, η Formula 1 αποχαιρετά την Γηραιά Ήπειρο. Οι ομάδες έχουν ήδη προγραμματίσει τη μεταφορά των φορτηγών τους, των motorhomes και των μηχανολογικών τους βάσεων, γεγονός που καθιστά μια τέτοια στη μεταφορά του εξοπλισμού αδύνατη.

Το τελεσίγραφο για τις οριστικές αποφάσεις έχει τεθεί: οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν το αργότερο μέχρι το Grand Prix Ολλανδίας, τον αγώνα που ανοίγει τη δράση αμέσως μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.