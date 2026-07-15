Σαν Σήμερα: Η Ferrari έστειλε τον Μάνσελ στη σύνταξη (vid)

Πληθώρα γεγονότων διαδραματίστηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Σαν σήμερα πριν 35 χρόνια, η Scuderia Ferrari ώθησε έναν οδηγό να ανακοινώσει το τέλος της καριέρας του (σ.σ. ευτυχώς το πήρε πίσω) στην Formula 1, μετά από πρόβλημα αξιοπιστίας που του στέρησε τη νίκη. Επιπλέον η ημέρα αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ιταλική ομάδα, καθώς συμπληρώνονται 65 χρόνια από το πρώτο της παγκόσμιο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Στον κόσμο του MotoGP θα μάθουμε τι έγινε σε τρεις διαφορετικούς αγώνες του πρόσφατου παρελθόντος.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 15/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1961, η Ferrari έκανε ένα ακόμη 1-2-3 στη σεζόν, αυτήν τη φορά στο Έιντρι της Μεγάλης Βρετανίας, και κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα κατασκευαστών στην F1 με τρεις αγώνες να απομένουν. Η νίκη είχε καταλήξει για δεύτερη –και τελευταία– φορά στον Γερμανό Βόλφγκαν Βον Τριπς. Δεύτερος ήταν ο Φιλ Χιλ και τρίτος ο Ρίτσι Γκίνθερ.

Σαν σήμερα το 1967, ο εμβληματικός Τζιμ Κλαρκ κέρδισε για πέμπτη και τελευταία φορά μέσα στην πατρίδα του στο πρωτάθλημα της Formula 1 στο GP Μεγάλης Βρετανίας. Ο θρυλικός οδηγός τερμάτισε μπροστά από τους Νεοζηλανδούς Ντένι Χιουλμ και Κρις Έιμον.

Σαν σήμερα το 1972, ο Έμερσον Φιτιπάλντι κατέκτησε τη νίκη στο GP Μεγάλης Βρετανίας. Για να το πετύχει αυτό, έπρεπε να εγκαταλείψει ο Τζάκι Ιξ της Ferrari, o οποίος ήταν στην πρωτοπορία έως τον 49ο γύρο. Δεύτερος ήταν ο Τζάκι Στιούαρτ και το βάθρο συμπλήρωσε ο Πίτερ Ρέβσον.

Σαν σήμερα το 1990, ο Νάιτζελ Μάνσελ έφτασε πολύ κοντά σε μία ακόμα νίκη στον εντός έδρας αγώνα του, όμως προδόθηκε στον 57ο γύρο από το κιβώτιο ταχυτήτων της Ferrari του. Η απογοήτευσή του ήταν τόσο μεγάλη που ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη Formula 1 στο τέλος της σεζόν. Ωστόσο η πρόταση της Williams για το 1993 τον έκανε να αλλάξει γνώμη. Για την ιστορία, ο Αλέν Προστ της Ferrari κατέκτησε τη νίκη μπροστά από τους Τιερί Μπουτσέν και Άιρτον Σένα.

Σαν σήμερα το 2001, ο Μίκα Χάκινεν πραγματοποίησε μία από τις πιο κυριαρχικές εμφανίσεις του στη Formula 1 και κέρδισε το GP Μ. Βρετανίας. Ο Φινλανδός προσπέρασε τον πρωταθλητή, Μίκαελ Σουμάχερ, στη στροφή Κοπς του Σίλβερστον στον 5ο γύρο και έβαλε πλώρη για μια επιβλητική νίκη. Ο Γερμανός τερμάτισε δεύτερος, με την έτερη Ferrari του Ρούμπενς Μπαρικέλο στην 3η θέση.

Σαν σήμερα το 2007, ο Ντάνι Πεντρόσα επέστρεψε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο MotoGP, για πρώτη φορά μετά το GP Μεγάλης Βρετανίας του 2006, επικρατώντας άνετα στην πίστα του Σάχσενρινγκ για το GP Γερμανίας. Δεύτερος ήταν ο Λόρις Καπιρόσι και τρίτος ο Νίκι Χέιντεν.

Σαν σήμερα το 2012, ο Χόρχε Λορένθο αντιστάθηκε στην πίεση που του άσκησε ο Ντάνι Πεντρόσα και πήρε εμφατικά τη νίκη στην πίστα του Μουτζέλο για το GP Ιταλίας. Ο Ισπανός της εργοστασιακής Yamaha τέθηκε επικεφαλής στην πρώτη στροφή της εκκίνησης και ο συμπατριώτης του δεν μπόρεσε ποτέ να τον εκθρονίσει από την κορυφή.

Σαν σήμερα το 2018, o Μαρκ Μάρκεθ ολοκλήρωσε το πρώτο μισό της σεζόν με νίκη, στο αγαπημένο του Σάχσενρινγκ για το GP Γερμανίας. Στις θέσεις 2 και 3 ήταν οι δύο Yamaha M1 των Βαλεντίνο Ρόσι και Μάβερικ Βινιάλες.

Φωτογραφίες: virtualstatsman/Χ