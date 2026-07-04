Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Κίμι Αντονέλι πέτυχε μια σπουδαία νίκη επί του τοπικού ήρωα Λούις Χάμιλτον, σε έναν αγώνα γεμάτο ένταση, στρατηγική και σπουδαίες μάχες.

Η μεγάλη μάχη στο Σίλβερστον για το Σπριντ του Grand Prix της Μ. Βρετανίας βρήκε μεγάλο νικητή τον Κίμι Αντονέλι. Ο νεαρός οδηγός της Mercedes έδειξε εκπληκτικό ρυθμό και, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω από τον Λιούις Χάμιλτον στους πρώτους γύρους, κατάφερε να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη σε Σπριντ για το 2026, αυξάνοντας τη διαφορά του στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος είχε ξεσηκώσει τους 150.000 οπαδούς στις κερκίδες παίρνοντας μια εντυπωσιακή pole position την Παρασκευή, περιορίστηκε τελικά στη δεύτερη θέση, τερματίζοντας 2,7 δευτερόλεπτα πίσω από τη Mercedes.

Η υπομονή έφερε τη νίκη

Ο αγώνας των 17 γύρων ξεκίνησε ιδανικά για τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος μαζί με τον Κίμι Αντονέλι κατάφεραν να ξεφύγουν γρήγορα από το υπόλοιπο grid, χτίζοντας μια διαφορά τεσσάρων δευτερολέπτων ήδη από τους πρώτους τρεις γύρους. Η Ferrari του Βρετανού κρατούσε την πρωτοκαθεδρία, όμως η τεράστια διαφορά στη διαχείριση της ενέργειας της μονάδας ισχύος έγινε εμφανής στον 8ο γύρο. Ο Κίμι Αντονέλι εξαπέλυσε την τελική του επίθεση και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση τον Λιούις Χάμιλτον στην Hangar Straight, παίρνοντας τα ηνία του αγώνα μέχρι την καρό σημαία.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική εκκίνηση από την 6η θέση για να σκαρφαλώσει αμέσως 3ος. Παρά την πίεση που δέχθηκε στο τέλος, ο Βρετανός τερμάτισε 7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Χάμιλτον, κρατώντας τελικά πίσω του τη Mercedes του Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος τερμάτισε στην 4η θέση.

Πολλές προσπεράσεις

Πιο πίσω, το Σίλβερστον πρόσφερε μοναδικό θέαμα με μια πενταπλή μάχη για τις θέσεις πίσω από τους πρωτοπόρους, με τους οδηγούς να αλλάζουν συνεχώς θέσεις ανάλογα με τα επίπεδα ενέργειας που διέθεταν σε κάθε σημείο της πίστας. Ο Μαξ Φερστάπεν είχε μια τραγική εκκίνηση με τη Red Bull, πέφτοντας από την 3η στην 7η θέση, για να ανακάμψει τελικά μέχρι την 6η, ακριβώς πίσω από την 5η θέση του Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari. Την οκτάδα των βαθμών συμπλήρωσαν ο Όσκαρ Πιάστρι στην 7η θέση και ο Λίαμ Λόσον στην 8η, χαρίζοντας έναν πολύτιμο βαθμό στην Racing Bulls.

Η μάχη για τον τελευταίο βαθμό ήταν ιδιαίτερα επεισοδιακή, με τον Λίαμ Λόουσον να αμύνεται οριακά στα φρένα της Stowe απέναντι στον Ιζάκ Χατζάρ της Red Bull. Ο Γάλλος τερμάτισε 9ος και εξέφρασε έντονα παράπονα για τις αμυντικές κινήσεις του Λόουσον. Στην 10η θέση βρέθηκε ο ρούκι Άρβιντ Λίντμπλαντ, σε έναν αγώνα όπου για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν κατάφεραν να τερματίσουν και οι 22 οδηγοί. Στον αντίποδα, ο Σέρχιο Πέρες είχε έναν καταστροφικό αγώνα με την Cadillac, καθώς δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων για σύγκρουση με τον Φερνάντο Αλόνσο, μπήκε στα πιτ για νέα εμπρός πτέρυγα και τερμάτισε στην τελευταία θέση.

Μετά την ολοκλήρωση του Σπριντ, ο Κίμι Αντονέλι αύξησε τη διαφορά του στο πρωτάθλημα του 2026 στους 43 βαθμούς από τον δεύτερο Τζορτζ Ράσελ, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον βρίσκεται σταθερά στην 3η θέση της βαθμολογίας, μόλις 4 βαθμούς πίσω από τον συμπατριώτη του.

Ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμμές για τον αγώνα της Κυριακής, που θα αρχίσουν στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

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