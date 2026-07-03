Με απαισιοδοξία ξεκινάει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στον αγώνα του Σίλβερστον ο Λιούις Χάμιλτον, με την έλλειψη ισχύος στις ευθείες να είναι το σημείο που η SF-26 υστερεί.

Μόλις δύο εβδομάδες μετά τη λυτρωτική του νίκη στη Βαρκελώνη, την πρώτη της Ferrari μετά από σχεδόν δύο χρόνια στη Formula 1, ο Λιούις Χάμιλτον προσγείωσε απότομα τη Scuderia στην πραγματικότητα. Για τη Scuderia σε κάθε Grand Prix επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία αναφορικά με την υστέρηση τις SF-26 στις ευθείες.

Στην Αυστρία η Ferrari παρουσίασε τον πρώτο της αναβαθμισμένο κινητήρα, όμως η βελτίωση ήταν μηδαμινή, κάτι το οποίο είχαν κάνει γνωστό από πριν. Όμως η διαφορά από τα μονοθέσια των Mercedes και Red Bull στις ευθείες ήταν χαοτική, κάτι το οποίο έγινε αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή του gMotion «Pole Position by Allwyn», την Δευτέρα μετά από το Grand Prix.

O Χάμιλτον μιλά για τη μεγάλη διαφορά

Στο περιθώριο του Grand Prix Μ. Βρετανίας, ο Λιούις Χάμιλτον εμφανίστηκε απαισιόδοξος πως μπορεί να διεκδικήσει στα ίσα τη νίκη. Ο Βρετανός έβγαλε τον τίτλο του «φαβορί» από πάνω του στην πίστα που μετρά 9 νίκες, αναφερόμενος στο μεγάλο μειονέκτημα της ομάδας του.

«Είχαμε μερικές εξαιρετικές εμφανίσεις στο παρελθόν, αλλά η πραγματικότητα είναι… και μπορούσατε να το δείτε ξεκάθαρα στον τελευταίο αγώνα ότι χάνουμε πάρα πολύ χρόνο στις ευθείες. Νομίζω ότι χάνουμε περίπου τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου ανά γύρο μόνο στις ευθείες. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακτήσεις τέτοιο χρόνο μέσα στις στροφές. Δομικά έχουμε ένα εξαιρετικό μονοθέσιο, απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να μεγιστοποιούμε αυτό που έχουμε και να μαζεύουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε, μέχρι να καταφέρουμε να κλείσουμε αυτή την ψαλίδα», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για το αν νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για το Σίλβερστον σε σχέση με την Αυστρία, ο Χάμιλτον ήταν ξεκάθαρος: «Δεν είναι θέμα αυτοπεποίθησης. Είναι το γεγονός ότι η πίστα έχει τεράστιες ευθείες».

Μία διαφορετική εμπειρία στο Σίλβερστον

Το σύμπλεγμα των στροφών Μάγκοτς, Μπέκετς και Τσάπελ θεωρείται διαχρονικά μία από τις πιο συναρπαστικές και απαιτητικές προκλήσεις στο καλεντάρι. Ωστόσο, ο Χάμιλτον προειδοποίησε ότι με τη νέα γενιά μονοθεσίων, η οδηγική απόλαυση αυτών των εμβληματικών σημείων κινδυνεύει να χαθεί τελείως λόγω της έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας:

«Ειλικρινά, νομίζω ότι η διαφορά θα είναι τεράστια. Αν κοιτάξετε τα δεδομένα της τηλεμετρίας, αρχίζουμε να χάνουμε την ηλεκτρική ώθηση ήδη από την είσοδο της Κοπς. Κανονικά, ο κινητήρας “ουρλιάζει” καθώς μπαίνεις στην Κοπς και κρατιέσαι από τη ζωή σου περνώντας από εκεί με τέρμα γκάζι. Φέτος, ο κινητήρας θα… σβήνει σταδιακά. Το πιο πιθανό είναι ότι θα αναγκαζόμαστε να κατεβάζουμε σχέση από την 8η στην 7η, έχοντας ακόμα το γκάζι στο πάτωμα, απλώς και μόνο για να κρατήσουμε τις στροφές του κινητήρα ψηλά. Θα είναι μια ατέλειωτη ευθεία από τη στροφή 9 έως τη 10, ουσιαστικά χωρίς καθόλου υβριδική ισχύ. Οι Μάγκοτς και Μπέκετς δεν πρόκειται να έχουν την ίδια αίσθηση, επειδή θα πρέπει να κάνεις lift and coast ή κάτι παρόμοιο για ένα χρονικό διάστημα. Θα είναι μια εντελώς διαφορετική πίστα. Θα δούμε στις ελεύθερες δοκιμές. Αναμφίβολα θα το απολαύσουμε σε κάποια κομμάτια όπου δεν περιοριζόμαστε από την ισχύ. Ελπίζω να είναι κάτι που θα μπορέσουν να διορθώσουν για την επόμενη χρονιά».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.