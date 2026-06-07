Ανάβαση Πορταριάς: Κυρίαρχος ο Μάριος Ηλιόπουλος με διπλό ρεκόρ και άρωμα ΑΕΚ

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ της διαδρομής και στα δύο περάσματα με το Ford Fiesta, γιορτάζοντας με έναν ιδιαίτερο τρόπο την κατάκτηση του τίτλου στη Super League.

Η 45η Ανάβαση Πορταριάς εξελίχθηκε σε έναν απόλυτο προσωπικό θρίαμβο για τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ο έμπειρος οδηγός και διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ δεν περιορίστηκε απλώς στο να προσθέσει μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό του για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων, αλλά το έκανε σημειώνοντας μια ιστορική επίδοση στις στροφές του Πηλίου, συγκεντρώνοντας παράλληλα όλα τα βλέμματα με τις οδηγικές του επιδόσεις και τις ποδοσφαιρικές του αναφορές.

Οδηγώντας το πανίσχυρο Ford Fiesta, ο Ηλιόπουλος είχε φροντίσει να τοποθετήσει στο αμάξωμα το αυτοκόλλητο «Πρωταθλητές 2025-2026», γιορτάζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League από την ΑΕΚ. Η ψυχολογία του αυτή μεταφράστηκε σε έναν καταιγιστικό ρυθμό στις δύο επίσημες διαδρομές, όπου κατάφερε να καταρρίψει το απόλυτο ρεκόρ της ανάβασης όχι μία, αλλά δύο φορές. Στο πρώτο πέρασμα σταμάτησε το χρονόμετρο στο 2:43.82, για να σπάσει εκ νέου τα χρονόμετρα στο δεύτερο σκέλος με το εντυπωσιακό 2:42.92.

Οι νικητές της Formula Saloon και των υπολοίπων Ομάδων

Με τον Ηλιόπουλο να εξαφανίζεται στην κορυφή της Formula Saloon, η μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις του βάθρου της κατηγορίας κρίθηκε υπέρ του Παναγιώτη Παρθένη, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση οδηγώντας ένα Mitsubishi Lancer Evo IX. Το βάθρο της Saloon συμπλήρωσε στην τρίτη θέση ο Γιώργος Γιαννόπουλος, με ένα εξαιρετικά προετοιμασμένο Citroen Saxo.

Το αγωνιστικό ενδιαφέρον παρέμεινε στα ύψη και στις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες της Πορταριάς. Στην Ομάδα Ε, η νίκη βάφτηκε «πισωκίνητη» με τον Γιώργο Κεχαγιά να επικρατεί στο τιμόνι του εμβληματικού Ford Sierra RS500.

Στην Ομάδα Α, ο Μηνάς Μπενής επιβεβαίωσε τα προγνωστικά παίρνοντας την πρώτη θέση με το τετρακίνητο Skoda Fabia R5, ενώ στην Ομάδα Ν των αυτοκινήτων παραγωγής, ταχύτερος όλων αναδείχθηκε ο Ταξιάρχης Ασημακόπουλος με Mitsubishi Lancer.

