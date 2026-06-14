Ράλλυ Δωδώνης: Ατύχημα με εκτροπή αγωνιστικού και ελαφρύ τραυματισμό 9χρονου

Διακόπηκε προσωρινά η πρώτη ειδική διαδρομή «Μανωλιάσα» μετά την έξοδο αυτοκινήτου – Δεύτερο ατύχημα με υλικές ζημιές για το όχημα ασφαλείας «00» στα Μάρμαρα.

Αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διεξαγωγή του 29ου Ηπειρωτικού Ράλλυ (Ράλλυ Δωδώνης), όταν ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε θεατές. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 9χρονου αγοριού στο πόδι, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των διοργανωτών και των διασωστικών συνεργείων.

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης ειδικής διαδρομής «Μανωλιάσα», συνολικού μήκους 15 χιλιομέτρων. Το αγωνιστικό όχημα βγήκε εκτός δρόμου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τραυματίζοντας το παιδί, το οποίο έλαβε αμέσως τις πρώτες βοήθειες, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ελαφριά και να μην εμπνέει ανησυχία. Η οργάνωση προχώρησε στην άμεση διακοπή της ειδικής διαδρομής, προκειμένου να απομακρυνθεί ο κόσμος από τα επικίνδυνα σημεία και να αξιολογηθούν εκ νέου οι συνθήκες ασφαλείας.

Δεύτερο συμβάν στην ειδική διαδρομή «Μάρμαρα»

Λίγα λεπτά αργότερα, ένα δεύτερο ατύχημα σημειώθηκε στο αγωνιστικό σκέλος της ημέρας. Συγκεκριμένα, το όχημα με τον κωδικό «00» –το οποίο εκτελεί χρέη πλοηγού και ελέγχει αν οι θεατές βρίσκονται σε ασφαλή σημεία πριν από το πέρασμα των αγωνιστικών– εξετράπη και αυτό της πορείας του στη δεύτερη διαδρομή, στην περιοχή των Μαρμάρων.

Ευτυχώς, στο δεύτερο αυτό περιστατικό δεν καταγράφηκε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα ασφαλείας. Ο αγώνας, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 78 αγωνιστικά χιλιόμετρα με δύο απαιτητικές και τεχνικές ειδικές διαδρομές που επαναλαμβάνονται τρεις φορές, συνεχίζεται υπό την επίβλεψη των υπευθύνων. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 25 πληρώματα, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν δέκα σύγχρονα αυτοκίνητα της κατηγορίας «R».

