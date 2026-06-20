Εντυπωσιακός είναι ο αριθμός συμμετοχών του δεύτερου εφετινού αγώνα για το Hellenic Kart Championship που θα γίνει στην πίστα San Nicolas στις 21 Ιουνίου.

Σε έναν χώρο με ιστορία από το 1988, θα δοθούν οι αγωνιστικές μάχες για το Hellenic Kart Championship 2026. Ακριβώς δίπλα στην θάλασσα, στη θέση «Κόκκινη Άμμος», μεταξύ Καλαμάτας και Μεσσήνης βρίσκεται η πίστα San Nicolas, μια από τις πιο τεχνικές στην Ελλάδα.

Συμμετοχές αγώνα

Αρχίζοντας από το …φυτώριο, η κατηγορία Mini έχει 14 συμμετοχές, εκ των οποίων 8 είναι Mini B. Στην Junior 6 οδηγοί έχουν δηλώσει συμμετοχή και στην Senior 11. H κατηγορία ΚΖ2 με τα 6τάχυτα καρτ, έχει τον σχεδόν απίστευτο αριθμό των 24ων συμμετοχών, εκ των οποίων 11 είναι KZ2 Masters. Στην DD2 ο αγώνας της Καλαμάτας έχει συνολικά 7 συμμετοχές, με τις 3 να είναι DD2 Masters και ακολουθεί η κατηγορία Club με 11 συμμετοχές και με 9 η Club Junior.

Πρόγραμμα αγώνα

Μετά από τις απαραίτητες αλλαγές λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετοχών, Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος θα γίνουν το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 12:30 έως τις 17:00, στον χώρο των paddock και θα ακολουθήσει η ενημέρωση των αγωνιζομένων της κατηγορίας Mini στις 18.00 του Σαββάτου και των υπόλοιπων κατηγοριών στις 18.15.

Tην Κυριακή 21 Ιουνίου, το πρόγραμμα αρχίζει στις 08:00 με τις ελεύθερες και χρονομετρημένες δοκιμές ανά κατηγορία και η πρώτη εκκίνηση θα δοθεί στις 11:40.