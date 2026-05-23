Ο Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα κυριάρχησε στην πρώτη ημέρα του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, σε μία δύσκολη νυχτερινή ειδική με βροχή και προβλήματα.

Με μία απαιτητική νυχτερινή ειδική υπό βροχή και μεταβαλλόμενες συνθήκες ξεκίνησε το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, με τον Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα να παίρνει από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα.

Τα 60 πληρώματα που πέρασαν από τη ράμπα εκκίνησης στην Πλατεία Ελευθερίας της Λαμίας αγωνίστηκαν αρχικά στην Ειδική Διαδρομή «Στίρφακα», όπου η βροχή έκανε την εμφάνισή της μετά τα πρώτα περάσματα, αλλάζοντας σημαντικά τα επίπεδα πρόσφυσης.

Κυρίαρχος ο Λάτβαλα από το ξεκίνημα

Ο πρώην οδηγός του WRC και επικεφαλής της Toyota Gazoo Racing κινήθηκε εξαιρετικά από τα πρώτα χιλιόμετρα με την Toyota Celica Turbo 4WD ST185, έχοντας συνοδηγό τον Τομίγια Μακέβα.

Το φινλανδοϊαπωνικό πλήρωμα δημιούργησε γρήγορα διαφορά ασφαλείας και ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα στην κορυφή της γενικής κατάταξης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κρίστοφερ Ρόσενμπεργκ με Subaru Impreza 555, ενώ τρίτοι γενικής και πρώτοι Έλληνες είναι οι Μάριος Σταφυλοπάτης και Γιώργος Χατζηρήγας με Lancia Delta Integrale.

Το ελληνικό πλήρωμα ανέφερε προβλήματα ορατότητας λόγω σκόνης από προπορευόμενο αυτοκίνητο, όμως παραμένει πολύ κοντά στη μάχη της δεύτερης θέσης.

Προβλήματα, λάθη και εγκαταλείψεις

Οι δύσκολες συνθήκες δημιούργησαν προβλήματα σε αρκετά πληρώματα ήδη από την πρώτη νύχτα. Οι Αχιλλέας Χριστοδούλου και Κωνσταντίνος Σούκουλης έχασαν πολύτιμο χρόνο λόγω λανθασμένης επιλογής ελαστικών στο Mitsubishi Lancer Evo VI, ενώ οι Γκιλσέν ντε Μεβό και Άντρε Λέι τέθηκαν οριστικά εκτός αγώνα μετά από σπασμένο ρουλεμάν τροχού στο Subaru Impreza 555.

Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται επίσης οι Γκρέγκορι ντε Μεβό-Αντρέ Λέι, οι Κριστόφ Τζέικοντ-Ίζαμπελ Ρενιέ, οι Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου, αλλά και οι Ιταλοί Αντρέα Σούτσι-Φάμπιο Γκραφιέτι με BMW M3 E30.

Δύσκολη και ιστορική συνέχεια το Σάββατο

Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει επτά ειδικές διαδρομές σε Φθιώτιδα και Καρδίτσα, με αρκετά ιστορικά κομμάτια του

Ράλλυ Ακρόπολις να επιστρέφουν στο προσκήνιο.

Ξεχωρίζει η «Μακρυράχη», μία διαδρομή που συνδέθηκε έντονα με τον αγώνα τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, αλλά και ο ιστορικός «Ταρζάν», που επιστρέφει για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις.

Η συγκεκριμένη ειδική θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές και εμβληματικές του ελληνικού αγώνα, συνδυάζοντας γρήγορα κομμάτια με στενά τεχνικά τμήματα μέσα στο δάσος της Οίτης. Το σκέλος του Σαββάτου θα ολοκληρωθεί με νέα διέλευση από τη «Στίρφακα», πριν τα πληρώματα επιστρέψουν στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.