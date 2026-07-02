Με παράδοση σε μόλις 48 ώρες και εκδόσεις για κάθε ανάγκη, το Citroen C3 έχει λόγο που γίνεται ανάρπαστο.

Το νέο Citroen C3 είναι ένα αυτοκίνητο πασπαρτού, με συμπαγείς διαστάσεις (μήκος 4,015 μέτρα) για να ελίσσεται με άνεση στην πόλη, μεγάλους χώρους, SUV αμάξωμα για να αντεπεξέρχεται σε κάθε ανάγκη απόδρασης και απαράμιλλά χαμηλό κόστος, παρά τον πλήρη εξοπλισμό του.

Σε εκδόσεις με κινητήρα βενζίνης 100 ίππων, υβριδικό 110 ίππων, αμιγώς ηλεκτρικό με 113 ίππους αλλά ακόμα και σε επαγγελματική διαμόρφωση van, το νέο Citroen C3 είναι ένα αυτοκίνητο που μπορεί να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση. Η ευρυχωρία και η άνεση που προσφέρει είναι κορυφαία στην κατηγορία, η αισθητική του είναι δυναμική και ισορροπημένη, ενώ η ευκολία οδήγησης κορυφαία, είτε στην πόλη είτε εκτός αυτής. Εμβληματική είναι και η άνεση που προσφέρει στους επιβάτες του, χάρη στην εξαιρετικά ρυθμισμένη ανάρτηση που διαθέτει και στα καθίσματα Citroën Advanced Comfort.

Η αποδοτικότητα είναι ένα ακόμα στοιχείο που χαρακτηρίζει το γαλλικό. B SUV. Το πολύ χαμηλό του βάρος, που ξεκινά από τα 1.150 κιλά, καθιστά το Citroen C3 είναι ένα σβέλτο αυτοκίνητο, με πολύ χαμηλή κατανάλωση 5,6 λίτρων/100 χλμ. ακόμα και στην μη υβριδική έκδοση βενζίνης των 100 ίππων. Ο χώρος αποσκευών με όγκο 310 λίτρα, ο οποίος μπορεί να επεκταθεί έως τα 1.188 λίτρα καθώς και οι θέσεις για πέντε επιβάτες, του δίνουν τη δνατότητα να παίξει το ρόλο του οικογενειακού αυτοκινήτου, παρά τις συμπαγείς του διαστάσεις.

Δικό σας σε 48 ώρες

Όλα τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη σημσία χάρη στην τιμολογιακή πολιτική της Citroen Hellas, η οποία έχει καταστήσει το νέο Citroen C3 εξαιρετικά προσιτό, παρά την πληρότητά του.Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση με τον κινητήρα βενζίνης ξεκινά από τις 16.900 ευρώ, ενώ το αμιγώς Citroen e C3 από τις 17.900 ευρώ με όφελος απόσυρσης και κρατική επιδότηση 3.000 ευρώ.

Πλήρες, προσιτό αλλά και άμεσα παραδοτέο, σε μόλις 48 ώρες, το νέο Citroen C3 είναι ένα αυτοκίνητο με απαράμιλλα πλεονεκτήματα, τα οποία μάλιστα το έχουν καταστήσει εξαιρετικά δημοσφιλές στην ελληνική αγορά. Το πρώτο πεντάμηνο του 2006, το μοντέλο ήταν το τρίτο πιο εμπορικό μοντέλο, με 2.603 ταξινομήσεις, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη μοναδική του προσωπικότητα και την απόλυτη ταύτισή του με τις ανάγκες των Ελλήνων οδηγών.