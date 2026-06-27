Ο Τιερί Νεβίλ διατηρεί τα ηνία του αγώνα το βράδυ του Σαββάτου, όμως ο Σεμπαστιάν Οζιέ πλησίασε σε απόσταση αναπνοής, μετατρέποντας την Κυριακή στο απόλυτο θρίλερ.

Η 3η ημέρα του φετινού ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις εξελίχθηκε σε ένα συγκλονιστικό θρίλερ, επιβεβαιώνοντας πλήρως τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως μια ανελέητη μάχη επιβίωσης. Οι ακραίες συνθήκες στις ειδικές διαδρομές ανάγκασαν τους διοργανωτές να μικρύνουν την ΕΔ12 (Γυμνό) κατά 4,5 χιλιόμετρα λόγω της έντονης φθοράς του οδοστρώματος, ενώ τα απρόοπτα και τα κλαταρίσματα άλλαξαν δραματικά τις ισορροπίες της γενικής κατάταξης.

Στην κορυφή κατάφερε να διατηρηθεί ο Τιερί Νεβίλ (Hyundai i20 N Rally1), ο οποίος κρατά τα ηνία του αγώνα από την Παρασκευή. Ωστόσο, ο Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota GR Yaris Rally1) εξαπέλυσε μια τρομερή αντεπίθεση, μειώνοντας τη μεταξύ τους διαφορά στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, ενώ στην τρίτη θέση του βάθρου αναρριχήθηκε ο σταθερός Τάκαμοτο Κατσούτα (Toyota GR Yaris Rally1).

Η μάχη των πρωταγωνιστών

Ο Τιερί Νεβίλ ξεκίνησε το Σάββατο με ένα προβάδισμα 9,7 δευτερολέπτων, το οποίο είδε να ροκανίζεται κατά τη διάρκεια του πρωινού loop. Το απόγευμα, ο Σεμπαστιάν Οζιέ πήρε ένα μεγάλο στρατηγικό ρίσκο επιλέγοντας να φέρει μαζί του μόνο έναν εφεδρικό τροχό, τη στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι μετέφεραν δύο. Αν και αρχικά η κίνηση αυτή δεν απέδωσε, με τον Νεβίλ να κερδίζει την ΕΔ12 με διαφορά 7,1 δευτερολέπτων και να αυξάνει το προβάδισμά του, η απάντηση του Γάλλου ήρθε στην ΕΔ13 (Μαίναλο 2), που ήταν η τελευταία της ημέρας. Εκεί, ο Οζιέ πήρε πίσω 6,7 δευτερόλεπτα, κλείνοντας την ημέρα μόλις 4,1 δευτερόλεπτα πίσω από τον Βέλγο, ο οποίος μάλιστα ολοκλήρωσε τη διαδρομή με μια -όχι ιδιαίτερα ανησυχητική- διαρροή ψυκτικού υγρού στο δικό του αυτοκίνητο.

Πίσω από το δίδυμο των πρωτοπόρων, ο Τάκαμοτο Κατσούτα επωφελήθηκε από τις ανατροπές της ημέρας και σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση του βάθρου. Στην τέταρτη θέση ακολουθεί ο Αντριέν Φουρμό (Hyundai i20 N Rally1), ο οποίος είχε μια εξαιρετικά άτυχη στιγμή στην ΕΔ12, καθώς ένα κλατάρισμα τον ανάγκασε να σταματήσει για αλλαγή τροχού χάνοντας περίπου δύο λεπτά και τη μέχρι τότε θέση του στο βάθρο. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Τζος ΜακΈρλιν (Ford Puma Rally1), ο οποίος έδωσε σκληρές μάχες και κατάφερε να κρατηθεί ψηλά παρά τα προβλήματα με τις αναρτήσεις του.

Στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης αναρριχήθηκε ο Σάμι Πάγιαρι (Toyota GR Yaris Rally1), ο οποίος πραγματοποίησε ένα πολύ δυνατό απογευματινό πέρασμα. Αμέσως πίσω του, στην έβδομη θέση, συναντάμε τον Έλφυν Έβανς (Toyota GR Yaris Rally1), ο οποίος στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στην τελευταία ειδική της ημέρας, καθώς ένα ξαφνικό κλατάρισμα τον ανάγκασε να σταματήσει, φτάνοντας μάλιστα πολύ κοντά στο να έχει μια σοβαρή έξοδο. Την οκτάδα κλείνει ο Ντάνι Σόρντο (Hyundai i20 N Rally1), ο οποίος ταλαιπωρήθηκε επίσης από ένα κλατάρισμα στον εμπρός δεξί τροχό κατά την ΕΔ13.

Τα προβλήματα, οι ποινές και οι ανατροπές

Η ημέρα έκρυβε τεράστιες δυσκολίες και για τον Μάρτινς Σέσκς (Ford Puma Rally1), ο οποίος έχασε πολύτιμο χρόνο προτού καν ξεκινήσει το απογευματινό loop. Το αυτοκίνητό του παρουσίασε πρόβλημα, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να καθυστερήσει να βγει από το Service Park κατά 19 λεπτά, δεχόμενο ποινή 3 λεπτών και 10 δευτερολέπτων που το έστειλε στην 11η θέση της γενικής κατάταξης.

Με το καθεστώς SuperRally συνέχισαν τον αγώνα τους οι Τζον Άρμστρονγκ (Ford Puma Rally1) και Όλιβερ Σόλμπεργκ (Toyota GR Yaris Rally1). Ο Άρμστρονγκ σημείωσε ανταγωνιστικούς χρόνους, όμως στο stop control της τελευταίας ειδικής αντιμετώπισε μια μικρή εστία φωτιάς στο πίσω αριστερό μέρος του αυτοκινήτου του, ενώ ο Σόλμπεργκ κινήθηκε σε πιο συντηρητικό ρυθμό, προσπαθώντας να ανακτήσει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση στις σκληρές ελληνικές διαδρομές.

Στην κατηγορία WRC2, ο Αντρέας Μίκελσεν (Skoda Fabia RS Rally2) συνέχισε την κυριαρχική του εμφάνιση, αυξάνοντας τη διαφορά του από τους διώκτες του. Ο Νορβηγός οδηγός της ομάδας Toksport Škoda εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία του στις δύσκολες συνθήκες και κατάφερε να επεκτείνει το προβάδισμά του στα 13,3 δευτερόλεπτα έναντι του ανταγωνισμού.

Στη δεύτερη θέση της κατηγορίας παραμένει ο ομόσταβλός του, Ρόμπερτ Βίρβες (Skoda Fabia RS Rally2). Ο Εσθονός δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον καταιγιστικό ρυθμό του Μίκελσεν κατά το απογευματινό loop, διατηρεί όμως μια σημαντική διαφορά ασφαλείας από τους υπόλοιπους οδηγούς της κατηγορίας, κλειδώνοντας το προσωρινό ένα-δύο για την ομάδα του.

Η τελική αναμέτρηση για τη νίκη

Η αυριανή ημέρα, Κυριακή 28 Ιουνίου, αποτελεί το τελευταίο και πιο κρίσιμο κομμάτι του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, όπου θα κριθούν οι τελικοί βαθμοί του Super Sunday και της Power Stage. Τα πληρώματα θα έρθουν αντιμέτωπα με τέσσερις τελικές ειδικές διαδρομές, οι οποίες θα κρίνουν αν ο Τιερί Νεβίλ θα καταφέρει να υπερασπιστεί το ισχνό του προβάδισμα των 4,1 δευτερολέπτων απέναντι στον Σεμπαστιάν Οζιέ, ή αν θα έχουμε μια μεγάλη ανατροπή στην κορυφή.

Η αγωνία αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο, σε μια από τις πιο συναρπαστικές Κυριακές του φετινού WRC. Όλη η εξέλιξη της αυριανής ημέρας, οι χρόνοι, τα απρόοπτα και οι δηλώσεις των νικητών θα μεταδίδονται ζωντανά, λεπτό προς λεπτό, μέσα από το LIVE του Gazzetta και του Gmotion.

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