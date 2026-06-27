Το μεσημεριανό σέρβις του Σαββάτου βρίσκει τον Τιερί Νεβίλ στην κορυφή, αλλά ο Σεμπαστιάν Οζιέ έχει μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα.

Το πρωινό σκέλος του Σαββάτου στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποδείχθηκε εξίσου σκληρό και απαιτητικό με την πρώτη ημέρα του αγώνα. Οι ειδικές διαδρομές έβαλαν δύσκολα στα πληρώματα, καθώς η ζέστη, η σκόνη και η χαμηλή πρόσφυση ανάγκασαν τους οδηγούς να πιέσουν τα αυτοκίνητά τους στα όρια, με τη στρατηγική διαχείρισης να παίζει καθοριστικό ρόλο για τη συνέχεια.

Στο μεσημεριανό Service Park, ο Τιερί Νεβίλ (Hyundai i20 N Rally1) παραμένει στην πρωτοπορία του όγδοου γύρου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC), νιώθοντας όμως την ανάσα του Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota GR Yaris Rally1) να γίνεται όλο και πιο καυτή. Στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης διατηρείται ο Αντριέν Φουρμό (Ford Puma Rally1), ο οποίος κατάφερε να επιβιώσει από μια μεγάλη τρομάρα κατά τη διάρκεια του πρωινού loop.

Η επική μονομαχία για την κορυφή της κατηγορίας Rally1

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ ξεκίνησε την ημέρα με άγριες διαθέσεις, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο στην εναρκτήρια ειδική διαδρομή του Σαββάτου (ΕΔ8). Συνεχίζοντας την έντονη πίεση, επικράτησε του Τιερί Νεβίλ και στην ΕΔ9, μειώνοντας τη μεταξύ τους διαφορά στα 4,9 δευτερόλεπτα. Παρά την προσωρινή απάντηση του Βέλγου με μια νίκη στην ΕΔ10, ο Οζιέ ροκάνισε άλλα 2,6 δευτερόλεπτα στην ΕΔ11, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής (+3,7 δλ.) από την κορυφή.

Από την πλευρά του, ο Νεβίλ παραδέχθηκε ότι αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με το γλίστρημα στα αμμώδη τμήματα των διαδρομών, τονίζοντας ότι οδηγούσε στο απόλυτο όριο της διαθέσιμης πρόσφυσης. Ο Οζιέ, αν και καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού δήλωνε ότι είναι ακόμη νωρίς για να ρισκάρει και ότι εστιάζει στην αποφυγή των κακοτοπιών, έχει μετατρέψει το Σάββατο σε ένα συναρπαστικό ανθρωποκυνηγητό για την πρώτη θέση.

Στην τρίτη θέση, ο Αντριέν Φουρμό απέχει πλέον 56 δευτερόλεπτα από την κορυφή, έχοντας γλιτώσει από μια παραλίγο καταστροφική έξοδο στην ΕΔ10. Ο Γάλλος οδηγός παραδέχθηκε πως έκανε ένα σοβαρό λάθος στις σημειώσεις του, με αποτέλεσμα να γλιστρήσει επικίνδυνα εκτός γραμμής, καταφέρνοντας όμως να επαναφέρει το αυτοκίνητο και επιλέγοντας στη συνέχεια έναν πιο ήρεμο ρυθμό για να διαφυλάξει τη θέση του στο βάθρο.

Πίσω του, ο Τάκαμοτο Κατσούτα (Toyota GR Yaris Rally1) πραγματοποίησε εξαιρετικό πρωινό, προσπερνώντας τόσο τον Τζος ΜακΈρλιν (Ford Puma Rally1) όσο και τον Μάρτινς Σέσκς (Ford Puma Rally1) για να σκαρφαλώσει στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης. Ο ΜακΈρλιν κρατά την πέμπτη θέση, ενώ ο Σέσκς υποχώρησε στην έβδομη, χάνοντας θέση και από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Έλφυν Έβανς (Toyota GR Yaris Rally1), ο οποίος πλέον καραδοκεί στην έκτη θέση, μόλις 8,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον ΜακΈρλιν.

Στην όγδοη θέση βρίσκεται ο Ντάνιελ Σόρντο (Hyundai i20 N Rally1), ο οποίος νιώθει την έντονη πίεση του Σάμι Πάγιαρι (Toyota GR Yaris Rally1). Ο νεαρός Φινλανδός είχε ένα τετ-α-κε σε λασπωμένο τμήμα της ΕΔ10, όμως στην τελευταία ειδική του loop εξαπέλυσε αντεπίθεση, κερδίζοντας τον Σόρντο κατά 11,9 δευτερόλεπτα και μειώνοντας τη διαφορά τους στα 16,9 δευτερόλεπτα, ενώ αστειεύτηκε ότι ίσως τον αποσυντόνισε μια κουβέντα που είχαν πριν την εκκίνηση για κάποια άλογα που είδαν στον δρόμο.

Στον αγώνα επέστρεψαν σήμερα, με το καθεστώς SuperRally, οι Όλιβερ Σόλμπεργκ (Toyota GR Yaris Rally1) και Τζον Άρμστρονγκ (Ford Puma Rally1). Ο Άρμστρονγκ σημείωσε εντυπωσιακούς χρόνους παρά το γεγονός ότι ξεκινούσε δεύτερος στον δρόμο, ενώ ο Σόλμπεργκ δυσκολεύτηκε να βρει την αυτοπεποίθησή του, όντας μόλις 3,2 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Άρμστρονγκ σε ολόκληρο το πρωινό loop, παρόλο που εκκινούσε μια θέση πίσω του.

Πλήγμα για τον Ροσέλ στην WRC2

Στην κατηγορία WRC2, ο Αντρέας Μίκελσεν (Skoda Fabia RS Rally2) διεύρυνε την πρωτοπορία του έναντι του ομόσταβλού του στην ομάδα Toksport Škoda, Ρόμπερτ Βίρβες (Skoda Fabia RS Rally2). Ο Νορβηγός ξεκίνησε το πρωί με πλεονέκτημα 8,2 δευτερολέπτων και, οδηγώντας έξυπνα και σταθερά στις σκληρές επιφάνειες, κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά του στα 13,3 δευτερόλεπτα, επιβεβαιώνοντας τον πρώτο λόγο που έχει για τη νίκη.

Στον αντίποδα, η μάχη του τίτλου δέχθηκε ισχυρό πλήγμα για τον Γιοάν Ροσέλ (Lancia Ypsilon HF Rally2), ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πρωί λόγω προβλημάτων στον κινητήρα. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί τεράστια απογοήτευση για τον Γάλλο, καθώς προστίθεται στις προηγούμενες πρόωρες εγκαταλείψεις του σε Μόντε Κάρλο και Πορτογαλία, αφήνοντάς τον πολύ πίσω στη βαθμολογία της κατηγορίας.

Το πρόγραμμα της ημέρας θα ολοκληρωθεί με το δεύτερο πέρασμα από τις Ειδικές Διαδρομές Γυμνό (ΕΔ 12) και Μαίναλο (ΕΔ13). Η 12η ΕΔ (Γυμνό 2) θα ξεκινήσει στις 16:39 και η 13η ΕΔ (Μαίναλο 2) στις 19:05

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