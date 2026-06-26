O Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Red Bull Ring.

Η μάχη του Grand Prix Αυστρίας, του όγδοου αγώνα της Formula 1 στο 2026 συνεχίστηκε στο Red Bull Ring με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να ολοκληρώσουν τα απαιτητικά τους προγράμματα.

Σημαντικά προβλήματα στο FP2 είχε η Cadillac. H αμερικανική ομάδα είχε τον Σέρχιο Πέρεζ να σταματά στην πίστα με το ίδιο πρόβλημα που είχε στο FP1, ενώ ο Βάλτερι Μπότας είχε ζημιά στο δάπεδο του μονοθεσίου του. Έτσι η Cadillac περιορίστηκε σε πολύ λίγους γύρους στο FP3.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

O Αντονέλι ελέγχει το ρυθμό

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 ήταν ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG, όπως και στο FP1. Ο Ιταλός οδηγός ήταν εξαιρετικός και με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε στην προσομοίωση κατατακτηρίων του το 1:07,014. Ο χρόνος αυτός ήταν με διαφορά ο καλύτερος της ημέρας, με κανέναν άλλο να μην μπορεί να τον πλησιάσει.

Στη 2η θέση της κατάταξης ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing, o οποίος ήταν 0,237 δλ πίσω από τον οδηγό της Mercedes-AMG. Ακολούθησε ο teammate του, Λάντο Νόρις, ο οποίος ήταν άλλο ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω του. Η βρετανική ομάδα φαίνεται πως είναι αυτή που μπορεί να κοντράρει τον Αντονέλι, με την MCL40 να είναι εξαιρετική στο δεύτερο τομέα της πίστας.

🟢 GREEN FLAG 🟢



We're back to Green Flag conditions with 44 minutes to go in this session! 💪#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/YobL5heYhh — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Ράσελ, Red Bull και Ferrari ψάχνονται

Στην 4η θέση βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος ήταν μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή. Ο Ολλανδός είχε έντονα παράπονα από το turbo lag της μονάδας ισχύος του, ειδικά στην προσομοίωση αγώνα. Πίσω του βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari, o οποίος δεν ήταν χαρούμενος από την ισορροπία της SF-26 του. Η διαφορά του από την κορυφή ήταν στα 0,597 δλ. και απόψε ψάχνει επιπλέον απόδοση.

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν στην 6η θέση, με τον Βρετανό να υποφέρει από υποστροφή, με την εικόνα του μονοθεσίου του στον δεύτερο τομέα της πίστας να είναι απογοητευτική. Ο Ίσακ Χατζάρ πήρε την 7η θέση μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ με τη δεύτερη SF-26. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Λίαμ Λόσον με Racing Bulls και Γκάμπριελ Μπορτολέτο με Audi.

A spin for Lando Norris at Turn 3! 😵‍💫



The McLaren driver soon rejoins the track and continues 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/QUndGNWQTY — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στο Red Bull Ring για το Grand Prix Αυστρίας συνεχίζεται το Σάββατο στις 13:30 ώρα Ελλάδος με το FP3. Ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές στις 17:00 ώρα Ελλάδος, ενώ το LIVE μας για τη μάχη της pole position ξεκινάει από τις 16:45 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP2 GP Αυστρίας

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.