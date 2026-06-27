Ένα σοβαρό περιστατικό την Παρασκευή στην ειδική διαδρομή της Θήβας προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, με το πλήρωμα να αφήνει υπόνοιες για εσκεμμένη ενέργεια.

Ένα εξαιρετικά δυσάρεστο περιστατικό, που αμαυρώνει την εικόνα του εθνικού μας αγώνα, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ειδικής διαδρομής «Θήβα», της τελευταίας για το σκέλος της Παρασκευής στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Μια μεγάλη πέτρα εκτοξεύτηκε με δύναμη προς το Toyota GR Yaris Rally2 με το νούμερο #24, το οποίο οδηγεί ο Ισπανός οδηγός της κατηγορίας WRC2, Αλεχάνδρο Κατσόν.

Το περιστατικό καταγράφηκε από την onboard κάμερα του αγωνιστικού αυτοκινήτου, δείχνοντας τη στιγμή που το αντικείμενο χτυπά το παρμπρίζ από την πλευρά του συνοδηγού, Μπόρχα Ροσάντα, θρυμματίζοντας σχεδόν το μισό τζάμι. Ευτυχώς, παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και το μεγάλο σοκ, κανένα από τα δύο μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκε, αποφεύγοντας τα χειρότερα σε μια ευθεία όπου το όχημα ανέπτυσσε υψηλή ταχύτητα.

Οι υπόνοιες για εσκεμμένη ενέργεια

Ο Αλεχάνδρο Κατσόν, παρά το σπασμένο παρμπρίζ, επέδειξε μεγάλη ψυχραιμία και κατάφερε να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στην κατηγορία WRC2 για τη συγκεκριμένη ειδική διαδρομή. Ωστόσο, φτάνοντας στο στοπ της ειδικής, δεν έκρυψε την έντονη ανησυχία του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η πέτρα να μην εκτοξεύτηκε τυχαία από το έδαφος. Ο Ισπανός δήλωσε χαρακτηριστικά πως ελπίζει να μην συνέβη αυτό, αλλά όλα δείχνουν ότι κάποιος πέταξε κάτι, καθώς το συμβάν έλαβε χώρα στη μέση μιας ευθείας.

Somos terceros en #WRC2 pero el día podría haber acabado muy mal.



Todo el equipo trabaja muy duro y @borjarozada y yo damos lo mejor que tenemos para que alguien arruine el trabajo de tanta gente así.



Espero que si esto no ha sido accidental, no piséis un tramo más. #WRC2 pic.twitter.com/zJ7xSEo8nR June 26, 2026

Μιλώντας αργότερα στα διεθνή μέσα, ο Ισπανός οδηγός τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο σοβαρό για τη σωματική τους ακεραιότητα. Ο Κατσόν ξεκαθάρισε ότι, παρόλο που αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο είναι να αποτραπούν τέτοιες εξαιρετικές καταστάσεις, πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν από τους αρμόδιους ώστε να διασφαλιστεί ότι κάτι παρόμοιο δεν θα επιτραπεί να συμβεί ποτέ ξανά.

Η επίσημη κινητοποίηση της FIA και της διοργάνωσης

Η αντίδραση των διοργανωτών του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) ήταν άμεση, ανακοινώνοντας τη διεξαγωγή επίσημης έρευνας για τη διακρίβωση των αιτιών του συμβάντος. Σε επίσημη δήλωσή της, η διοργάνωση επιβεβαίωσε ότι εξετάζει το ζήτημα με τη μέγιστη σοβαρότητα, έχοντας ήδη ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες σε στενή συντονισμένη συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγώνα (Rally Control) και την Αστυνομία.

Οι υπεύθυνοι του αγώνα ξεκαθάρισαν ότι η ασφάλεια των αγωνιζομένων, των κριτών, των εθελοντών και των θεατών αποτελεί την απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά τους. Για τον λόγο αυτό, επισήμαναν ότι είναι σημαντικό να μην εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα προτού ολοκληρωθεί η επίσημη διαδικασία και ξεκαθαρίσουν πλήρως όλα τα γεγονότα και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

