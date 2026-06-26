Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai έκλεισε το σκέλος της Παρασκευής στην κορυφή, εκμεταλλευόμενος τη σταθερότητά του και τα προβλήματα των αντιπάλων του.

Η πρώτη ολοκληρωμένη ημέρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 επιβεβαίωσε πλήρως τη φήμη του ως ένας από τους πιο εξαντλητικούς και απρόβλεπτους αγώνες στο καλεντάρι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Οι σκληρές χωμάτινες ειδικές διαδρομές δοκίμασαν στα όριά τους τις αντοχές των πληρωμάτων και των μηχανικών μερών των αυτοκινήτων, μετατρέποντας το σκέλος της Παρασκευής σε μια πραγματική μάχη επιβίωσης για όλους τους συμμετέχοντες.

Μέσα από αυτό το σκηνικό των συνεχών ανατροπών και των στρατηγικών προκλήσεων, ο Τιερί Νεβίλ (Hyundai i20 N Rally1) κατάφερε να αναδειχθεί πρωτοπόρος της ημέρας. Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης ακολουθεί ο Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota GR Yaris Rally1) σε απόσταση βολής, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Αντριέν Φουρμό (Hyundai i20 N Rally1), ο οποίος παρέμεινε ζωντανός στο κυνήγι της κορυφής παρά τις αντιξοότητες.

Η μάχη των πρωταγωνιστών

Ο πρωτοπόρος Τιερί Νεβίλ έχτισε μια διαφορά 9,7 δευτερολέπτων από τον Σεμπαστιάν Οζιέ, με τους δύο οδηγούς να ανταλλάσσουν κορυφαίους χρόνους καθ' όλη τη διάρκεια του απογεύματος. Παρά το γεγονός ότι ο Βέλγος αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τη μαλακή γόμα ελαστικών της Hankook στο απογευματινό loop, γεγονός που του προκάλεσε έντονη φθορά και μικρή απώλεια χρόνου στην τελευταία ειδική, διατήρησε τα ηνία. Ο Αντριέν Φουρμό, ο οποίος είχε τεθεί προσωρινά επικεφαλής του αγώνα, περιορίστηκε στην τρίτη θέση εξαιτίας ενός κλαταρίσματος που του κόστισε μισό λεπτό, αλλά έκλεισε εντυπωσιακά την ημέρα κερδίζοντας την έβδομη ειδική διαδρομή.

A solid job from Seb through this tough first full day means he sits 2nd overall tonight, with 9.7s of the lead 👏#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/lQV7FCIaRu — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) June 26, 2026

Στην τέταρτη θέση της κατάταξης πλασαρίστηκε ο Τζος ΜακΈρλιν (Ford Puma Rally1), σημειώνοντας την υψηλότερη θέση που έχει βρεθεί ποτέ σε σκέλος του WRC, κρατώντας πίσω του τον Μάρτινς Σέσκς (Ford Puma Rally1) στην πέμπτη θέση με μια στενή διαφορά 6,8 δευτερολέπτων. Πιο πίσω, ο Τάκαμοτο Κατσούτα (Toyota GR Yaris Rally1) ολοκλήρωσε την ημέρα στην έκτη θέση, μπροστά από τον Έλφυν Έβανς (Toyota GR Yaris Rally1) που αντιμετώπισε το σοβαρό μειονέκτημα να καθαρίζει το δρόμο τις ειδικές διαδρομές. Την ίδια στιγμή, οι Ντάνιελ Σόρντο (Hyundai i20 N Rally1) και Σάμι Πάγιαρι (Toyota GR Yaris Rally1) βρέθηκαν πιο πίσω στην κατάταξη, καθώς αμφότεροι ταλαιπωρήθηκαν από κλαταρίσματα, με τον Ισπανό οδηγό της Hyundai να εκφράζει μάλιστα την έντονη απογοήτευσή του για τον αγωνιστικό του ρυθμό.

Οι δραματικές εγκαταλείψεις της ημέρας

Το σκληρό πρόσωπο του εθνικού μας αγώνα βίωσε ο Όλιβερ Σόλμπεργκ (Toyota GR Yaris Rally1), του οποίου η Παρασκευή ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Ένα κλατάρισμα στην πρώτη κιόλας ειδική της ημέρας τού κόστισε πάνω από ενάμισι λεπτό, αναγκάζοντάς τον να κινηθεί συντηρητικά στη συνέχεια. Ωστόσο, στην τελευταία διαδρομή της ημέρας, ο Σουηδός υπολόγισε λάθος μια αριστερή στροφή και το αυτοκίνητό του κόλλησε στην άκρη του δρόμου, ολοκληρώνοντας πρόωρα την προσπάθειά του.

Παρόμοια -αν όχι χειρότερη- μοίρα είχε και ο Τζον Άρμστρονγκ (Ford Puma Rally1), ο οποίος πέρασε από την απόλυτη χαρά στην απογοήτευση μέσα σε ελάχιστα χιλιόμετρα. Αφού πανηγύρισε την παρθενική του νίκη σε ειδική διαδρομή του WRC στην πέμπτη ειδική, είδε την τύχη να του γυρνά την πλάτη στην αμέσως επόμενη, όπου ένα κλατάρισμα και ένα σοβαρό πρόβλημα στο τούρμπο τού κόστισαν τέσσερα λεπτά, οδηγώντας τον τελικά σε οριστική εγκατάλειψη λίγο αργότερα.

Οι ισορροπίες και οι ανατροπές στην WRC2

Στην κατηγορία WRC2, ο Αντρέας Μίκελσεν (Skoda Fabia RS Rally2) επέβαλε τον ρυθμό του και τέθηκε επικεφαλής του αγώνα μετά το τέλος του πρώτου σκέλους. Ο Νορβηγός οδηγός κατάφερε να αποφύγει τα μεγάλα λάθη και να χτίσει μια ασφαλή βάση για τις επόμενες ημέρες, οδηγώντας την κούρσα της κατηγορίας μπροστά από τον ομόσταβλό του στην ομάδα Toksport, Ρόμπερτ Βίρβες (Skoda Fabia RS Rally2), ο οποίος ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

What a day for Jon Armstrong and Shane Byrne 🤯



First ever WRC stage win in SS5, retired for the day after SS6 😬#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/bfvdonOnss — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 26, 2026

Στην τρίτη θέση της κατάταξης της WRC2 αναρριχήθηκε ο Αλεχάνδρο Κατσόν (Toyota GR Yaris Rally2), εκμεταλλευόμενος την ατυχία των αντιπάλων του στην τελευταία ειδική διαδρομή της ημέρας. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα του προβλήματος που αντιμετώπισε ο Γιοάν Ροσέλ (Lancia Ypsilon HF Rally2), ο οποίος αναγκάστηκε να σταματήσει για να αλλάξει ελαστικό λίγο πριν το Service Park, χάνοντας πολύτιμο χρόνο.

Αύριο πάμε Πελοπόννησο

Το μενού του Σαββάτου 27 Ιουνίου μεταφέρει τη δράση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στην Πελοπόννησο, όπου αναμένεται να κριθούν πολλά για την τελική έκβαση του αγώνα. Τα πληρώματα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις εξαιρετικά απαιτητικές και γνωστές ειδικές διαδρομές «Μαίναλο» και «Κεφαλάρι», οι οποίες θα διεξαχθούν κάτω από συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, δοκιμάζοντας στο έπακρο τις αντοχές των ελαστικών και των αναρτήσεων.

Η μεγάλη μάχη για την κορυφή ανάμεσα στον Τιερί Νεβίλ και τον Σεμπαστιάν Οζιέ θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση από νωρίς το πρωί. Όλη η αγωνιστική δράση, οι χρόνοι των ειδικών διαδρομών, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και το παρασκήνιο από το Service Park θα μεταδίδονται λεπτό προς λεπτό μέσα από το LIVE του Gazzetta και του Gmotion, κρατώντας σας στην καρδιά του «Ράλλυ των Θεών».

Γενική κατάταξη

