Πού στεκόμαστε και πού όχι στις ειδικές διαδρομές του αγώνα. Πώς προστατεύουμε το περιβάλλον.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 δεν είναι μόνο τα καλύτερα αυτοκίνητα ράλλυ και οι κορυφαίοι οδηγοί του πλανήτη. Είναι οι θεατές, οι άνθρωποι που εκτελούν το πλάνο της διοργάνωσης, ο τόπος που φιλοξενεί τον αγώνα.

Στο αποτέλεσμα ενός αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA η ιστορία συνήθως αναφέρει τον νικητή. Μέχρι εκεί, ωστόσο, χρειάζεται να έχει προηγηθεί συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στον αγώνα.

Η επιτυχία της διοργάνωσης αποτελεί υπόθεση όλων και η ασφαλής διεξαγωγή της μπορεί να επιτευχθεί απλά, με την υιοθέτηση απλών πρακτικών:

1. Παρκάρετε στις προσβάσεις των ειδικών διαδρομών με ασφάλεια, με τη φορά που θα φύγετε - μην μπλοκάρετε το δρόμο.

2. Βρείτε το σημείο από όπου θα παρακολουθήσετε τον αγώνα τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση του πρώτου αγωνιστικού αυτοκινήτου. Από εκεί και έπειτα, δε θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις.

3. Απολαύστε τον αγώνα από τις προκαθορισμένες από τη διοργάνωση θέσεις θεατών. Έχουν επιλεγεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων.

4. Σεβαστείτε τις οδηγίες των κριτών. Βρίσκονται εκεί και για τη δική σας ασφάλεια.

5. Παρακολουθείτε και ακούτε τις ανακοινώσεις των διοργανωτών.

6. Μη στέκεστε κοντά σε διασταυρώσεις ή σε απαγορευμένες περιοχές.

7. Μη στέκεστε στις εξόδους των στροφών.

8. Προτιμήστε να σταθείτε σε κάποιο ασφαλές, υπερυψωμένο σημείο.

9. Σεβαστείτε τη σήμανση και την οριοθέτηση χώρων με κορδέλες ασφαλείας.

10. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα μπορεί να βγουν εκτός πορείας οπουδήποτε ή να «πετάξουν» πέτρες σε μεγάλη απόσταση . Μη βάζετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο.

Σε κάθε περίπτωση, το «γήπεδο» αυτής της αγωνιστικής γιορτής είναι η ελληνική φύση.