Ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν ο ταχύτερος αναβάτης την Παρασκευή στο Άσεν, με την Aprilia να έχει εξαιρετικό ρυθμό και απόλυτη ταχύτητα.

H δράση στο Grand Prix Ολλανδίας, το δέκατο αγώνα του MotoGP στο 2026, συνεχίστηκε με τις δραματικές χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Ομάδες και αναβάτες είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώσουν τις μοτοσικλέτες τους και να βρουν τα όριά τους.

Η διαδικασία δεν κύλησε ομαλά, καθώς οι αναβάτες της Gresini Racing, Άλεξ Μάρκεθ και Φερμίν Αλντεγκέρ είχαν σφοδρές πτώσεις μετά τη στροφή 13. Αμφότεροι φάνηκαν να έχουν χτυπήσει και μεταφέρθηκαν άμεσα στο ιατρικό κέντρο της πίστας για εξετάσεις.

Bruised and battered after that crash



Glad to see @alexmarquez73 is back on his feet 👍#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/ONvGa3jY66 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 26, 2026

Η Aprilia δείχνει πανίσχυρη

Ταχύτερος αναβάτης την Παρασκευή στο Άσεν για το Grand Prix Ολλανδίας ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας ήταν εξαιρετικός στην απογευματινή περίοδο και σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στο 1:31,123. Δεύτερος ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Racing, δίνοντας στην Aprilia το 1-2. Η μεταξύ τους διαφορά ήταν 0,177 δλ.

Στην 3η θέση βρέθηκε ο Πέδρο Ακόστα της KTM, o οποίος έκανε μια εξαιρετική επίδοση στο τέλος της διαδικασίας ακολουθώντας τον Πέκο Μπανάια της Ducati. Ακολούθησε ο Άι Ογκούρα με μία ακόμη Aprilia, με τον Ιάπωνα να μην βελτιώνει στην τελευταία του προσπάθεια.

Ο Μπανάια είχε μετά την κόκκινη σημαία που εμφανίστηκε για το ατύχημα του Α. Μάρεθ μόλις μία ευκαιρία να μπει στη 10άδα και το κατάφερε με την 5η θέση, ακριβώς μπροστά από τον teammate του, Μαρκ Μάρκεθ.

Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο πήρε την 7η θέση όντας 0,342 δλ μακριά από την κορυφή, ενώ δεύτερη KTM στην κατάταξη ήταν αυτή του Ενέα Μπαστιανίνι στην 8η θέση. Ο Χόρχε Μαρτίν έγραψε την πτώση #16 στη σεζόν στο τέλος της διαδικασίας, όμως κατάφερε να πάρει την 9η θέση. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Άλεξ Μάρκεθ, όμως η συμμετοχή του στη συνέχεια του τριημέρου είναι άγνωστη.

Η συνέχεια του τριημέρου

H δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 11:10 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές στις 11:50 ώρα Ελλάδος που θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης των αγώνων που ακολουθούν.

Αποτελέσματα FP GP Ολλανδίας