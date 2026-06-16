Η ελληνική αντιπροσωπεία της Triumph ανακοίνωσε ειδικές τιμές για συγκεκριμένα μοντέλα και χρώματα, με το όφελος για τον αγοραστή να φτάνει έως και τα 4.350 ευρώ.

Η Triumph προχωρά σε μια σημαντική εμπορική κίνηση για την καλοκαιρινή περίοδο, διαθέτοντας επιλεγμένες μοτοσυκλέτες της σε ιδιαίτερα μειωμένες τιμές. Η ενέργεια αυτή αφορά συγκεκριμένα μοντέλα και χρωματικούς συνδυασμούς, με τη διαθεσιμότητα να ισχύει αυστηρά μέχρι την εξάντληση των υπαρχόντων αποθεμάτων.

Το εύρος των εκπτώσεων διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία, ξεκινώντας από τα 500 ευρώ για τα προσβάσιμα Scrambler 400 και φτάνοντας σε τετραψήφια νούμερα για τις μεγαλύτερου κυβισμού μοτοσυκλέτες. Η πιο αξιοσημείωτη μείωση καταγράφεται στην κορυφαία Speed Triple RS, όπου το όφελος για τον πελάτη αγγίζει τα 4.350 ευρώ, ρίχνοντας την τελική τιμή στα 17.990 ευρώ.

Οι τιμές σε δημοφιλή μοντέλα της γκάμας

Στην κατηγορία των roadsters, το Trident 660 προσφέρεται πλέον στα 7.990 ευρώ (όφελος 1.500 ευρώ), ενώ η έκδοση Triple Tribute διατίθεται με την ίδια ακριβώς τελική τιμή, παρουσιάζοντας συνολική έκπτωση 1.700 ευρώ. Στα adventure μοντέλα, η Tiger 1200 GT Pro δέχεται μείωση 3.000 ευρώ, διαμορφώνοντας τη νέα της τιμή στα 17.990 ευρώ.

Παράλληλα, η cruiser Speedmaster 1200 υποχωρεί στα 13.990 ευρώ (όφελος 2.350 ευρώ), ενώ η Scrambler 900 πέφτει κάτω από το ψυχολογικό όριο των δέκα χιλιάδων ευρώ, στα 9.990 ευρώ. Τέλος, η επιβλητική Rocket 3 R Storm επωφελείται από οριζόντια έκπτωση 4.000 ευρώ, με τη νέα λιανική τιμή της να ορίζεται στις 23.990 ευρώ.