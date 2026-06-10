Ducati Now: Τώρα το όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα

Με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ducati Now, η απόκτηση όλων των μοντέλων της εμβληματικής ιταλικής μάρκας είναι πιο εύκολη παρά ποτέ.

Η Ducati δεν είναι απλώς μια μοτοσικλέτα. Εδώ και 100 χρόνια, από το 1926, δημιουργεί θρύλους για αναβάτες που ζουν την κάθε στιγμή με πάθος και επιζητούν την αριστεία στην απόδοση, τη σχεδίαση, την ποιότητα και τη μοναδικότητα.

Μέσα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του πλανήτη αλλά και στις πιο απαιτητικές -και απολαυστικές- διαδρομές, κάθε Ducati συμβολίζει από τη γέννησή της έως και σήμερα την αναζήτηση της απόλυτης σύνδεσης με τον αναβάτη και της μηχανολογικής τελειότητας.

Με την τεχνολογία Desmo η Ducati έδειξε στον κόσμο το απαράμιλλο ιταλικό πάθος για τη μηχανολογία, ενώ με εμβληματικές κατασκευές όπως οι Pantah, οι 916, οι Multistrada αλλά και οι Scrambler, άνοιξε το δρόμο ώστε οι συναρπαστικές μοτοσικλέτες όχι μόνο να είναι τέτοιες, αλλά και δείχνουν τέτοιες.

Κάθε αναβάτης γνωρίζει ότι με μια Ducati θα δημιουργήσει μια μοναδική σχέση απόλαυσης, ασφάλειας αλλά και πάθους. Για όλους αυτούς τους αναβάτες η Kosmocar, με αφορμή τα 100 χρόνια της μάρκας έφερε το όνειρο κάθε Ducati ακόμα πιο κοντά, με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ducati Now.

Ducati Now: Πιο εύκολα σήμερα παρά ποτέ

Έως και τις 30 Ιουνίου 2026, το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ducati Now κάνει την απόκτηση μιας νέας Ducati ακόμη πιο προσιτή, με προκαταβολή από 30%, επιτόκιο 2,9% και διάρκεια αποπληρωμής έως 36 μήνες.

Το Ducati Now προσφέρει σήμερα μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα επιλογής από ποτέ άλλοτε, επιτρέποντας σε κάθε αναβάτη να διαμορφώσει τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του και να αποκτήσει τη Ducati που επιθυμεί με ακόμη πιο ελκυστικούς όρους.

Παράλληλα, για τη γκάμα Ducati Scrambler εξακολουθεί να ισχύει ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ελάχιστη προκαταβολή 30% και 0% επιτόκιο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα της πιο ελεύθερης, αυθεντικής και lifestyle πλευράς της Ducati.

Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τη δική τους Ducati χωρίς χρηματοδότηση, η Ducati δημιούργησε τα Ducati Power Deals, που αφορούν μια σειρά επιλεγμένων μοτοσυκλετών, άμεσα διαθέσιμων, οι οποίες προσφέρονται με ειδικό όφελος τιμής που φτάνει έως και τα 4.000 ευρώ.

Με τις νέες εμπορικές προτάσεις Ducati Now, Scrambler 0% και Ducati Power Deals, η Ducati προσφέρει ακόμη περισσότερους τρόπους πρόσβασης στον εντυπωσιακό της κόσμο, με μεγάλο οικονομικό όφελος για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

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