Επερχόμενες αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προσδοκούν στη μείωση των ατυχημάτων μέσω απαγορεύσεων στη χρήση πατινιών και την οδήγηση ATV.

Νέο πακέτο παρεμβάσεων στον ΚΟΚ ετοιμάζει το υπουργείο Μεταφορών, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την ψήφισή του. Οι αλλαγές έρχονται μετά την πρόθεση της κυβέρνησης να αυστηροποιήσει σημαντικά το πλαίσιο χρήσης ηλεκτρικών πατινιών, των ATV και των ενοικιαζόμενων δικύκλων. Οι νέες ρυθμίσεις θα ενταχθούν σε ερανιστικό νομοσχέδιο που πρόκειται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, με βασικό στόχο –σύμφωνα με το υπουργείο– την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη

μείωση των ατυχημάτων.

Τι αλλάζει στα πατίνια

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά στα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς προωθείται πλήρης απαγόρευση χρήσης τους από ανηλίκους. Παράλληλα, για τους ενήλικους χρήστες αναμένεται να γίνει υποχρεωτική η ασφάλιση του οχήματος, σε μια προσπάθεια να υπάρξει σαφέστερο νομικό πλαίσιο. Το θέμα είχε ήδη προαναγγελθεί από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος είχε αναφερθεί στην ανάγκη αυστηρότερων κανόνων χρήσης των πατινιών στους ελληνικούς δρόμους.

Τι αλλάζει στα ATV

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και για τα ATV, γνωστά ως “γουρούνες”, κυρίως στις τουριστικές περιοχές. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι όποιος επιθυμεί να νοικιάσει ATV/γουρούνα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε χρόνια κατοχής διπλώματος αυτοκινήτου. Στην πράξη αυτό ανεβάζει έμμεσα το ηλικιακό όριο ενοικίασης περίπου στα 23 έτη, καθώς στόχος είναι να περιοριστεί η χρήση των συγκεκριμένων οχημάτων από εντελώς άπειρους οδηγούς. Το νέο νομοθετικό πακέτο θα προβλέπει και αυστηρότερους ελέγχους στις επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων και ATV. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υποχρεωτική παροχή κράνους, στον έλεγχο εγκυρότητας των αδειών οδήγησης, αλλά και στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τις επιχειρήσεις.

Το υπουργείο φαίνεται να θέλει να βάλει τέλος σε φαινόμενα ελλιπούς ελέγχου ή χαλαρής εφαρμογής της νομοθεσίας που παρατηρούνται κυρίως σε τουριστικές περιοχές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και μία ρύθμιση που θα αφορά αναβάτες μοτοσυκλετών, των οποίων το δίπλωμα είχε αφαιρεθεί επειδή οδηγούσαν δίκυκλο μεγαλύτερου κυβισμού από αυτόν που επέτρεπε η άδειά τους. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην ΕΡΤ, οι οδηγοί αυτοί θα μπορούν να πάρουν πίσω το δίπλωμά τους εφόσον επεκτείνουν κανονικά την άδεια οδήγησης στην αντίστοιχη κατηγορία κυβισμού.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η πολύμηνη αφαίρεση διπλώματος, αρκεί ο αναβάτης να προχωρήσει στη νόμιμη αναβάθμιση της άδειας οδήγησης. Η δημόσια διαβούλευση αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα και αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές συζητήσεις τόσο στο χώρο της μικροκινητικότητας όσο και στις επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων.